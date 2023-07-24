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詐團冒張忠謀夫人名義 婦慘失380萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

詐騙集團假冒台積電創辦人張忠謀妻子張淑芬，在臉書招攬飆股投資，宣稱免費提供股票市場內部訊息。圖／刑事局提供
詐騙集團假冒台積電創辦人張忠謀妻子張淑芬，在臉書招攬飆股投資，宣稱免費提供股票市場內部訊息。圖／刑事局提供
詐團假冒名人投資詐騙越來越多，台積電董事長張忠謀夫人張淑芬最近也遭詐團冒名，發布投資理財詐騙訊息，一名六十六歲李姓婦人上當，被騙走三八○萬元。刑事局統計，今年上半年假投資詐騙四一二八件、財損廿億元，雖已加強下架詐騙廣告，但趕不上廣告上架速度。

警方調查，李婦是家庭主婦，五月底在臉書看到「張淑芬理財分析」廣告，加入ＬＩＮＥ飆股投資群組，對方稱可終生免費獲股票市場內部訊息，她依指示赴銀行臨櫃匯款五十萬元，事後收到匯款五萬元，以為真獲利，又五度提領現金面交，共被騙走三八○萬元。

上周李婦再到銀行要匯款，行員發現可疑關懷提問，李婦打一六五反詐騙專線詢問才知受騙。

警方表示，假冒公眾人物假投資詐騙，一般會先在臉書、YouTube、Google登廣告，吹噓股票、期貨、外匯、虛擬貨幣等投資，騙被害人點擊廣告連上投資網頁，再加入網頁上的LINE ID行騙。調查發現，財經專家謝金河、阮慕驊及作家吳淡如都曾被詐團假冒，另輝達執行長黃仁勳來台期間，詐團也曾冒用名義。

政府修正證券投資信託及顧問法，非屬證券投資信託及顧問事業登投資廣告有所限制，包括不得冒用名人；若網路平台未在警方通知後移除、限制瀏覽或停止播送，警察機關可處十二萬至六十萬元罰鍰；上月廿八日上路，尚未有裁罰案件。

官警批評，詐騙廣告氾濫，金管會、數位部掌管相關業務，長期行政怠惰，未督促網路平台審核，還把裁罰工作推給警察。

統計刑事局通報網路平台下架詐騙廣告，今年至本月十三日已下架臉書二萬七九四二則，Google則未回報。

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