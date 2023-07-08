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車太多又沒讓！基隆七旬盲翁看完診受困 暖警開車送回家

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

陳姓七旬失明老翁7日下午，因為身體不適到診所看病，看完後要回家，卻遇到下班尖峰時間馬路車子太多過不了，回到診所等時間。警員獲報到場，協助用巡邏車載老翁順利回家。老翁說，「我看嘸，馬路車太多，不敢過，險些回不了家。」

基隆市警察局第一分局延平街派出所警員楊智軒、劉譯仁，月7日傍晚6時許，接獲民眾報案，有一名失明老翁需警方協助，兩員旋即趕赴現場，到場果見一老翁獨自坐在診所內，便立即趨前關懷。

員警詢老翁怎麼不回家，陳姓老翁說，他因為下午身體不適到診所看診，看完後想要回家時，才發現因眼睛失明看不見因逢下班時間路上車輛眾多，走不了，才又回到診所待著，不知如何是好。

延平街派出所長傅雄麟說，員警發現他持有失明者使用的前導拐杖，但擔心他行動不便會有危險，避免被車撞到，協助開駛巡邏車護送他回到附近的住家，老翁表示非常感謝警方關懷及協助。

「我看嘸，馬路車太多，不敢過，險些回不了家。」陳姓老翁回到家後向員警說，去的時間沒什麼車，自己可以走，下班時車子來來往往，也沒有主動讓他，讓他寸步難行，加上失明看不清楚，真的不敢走，才會困在診所。

車太多回不去！失明七旬翁看完診受困暖警開車送回家。記者游明煌／翻攝
車太多回不去！失明七旬翁看完診受困暖警開車送回家。記者游明煌／翻攝
車太多回不去！失明七旬翁看完診受困暖警開車送回家。記者游明煌／翻攝
車太多回不去！失明七旬翁看完診受困暖警開車送回家。記者游明煌／翻攝

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