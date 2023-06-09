又有詐騙新招 老夫妻發生車禍竟找代辦高額理賠

雲林縣斗六市一對徐姓老夫婦日前發生車禍事故，因對相關理賠規定不熟悉，看見廣告可以代辦申請高額理賠金，便委託代辦，沒想到竟誤入詐騙圈套，差點將辛苦存下的積蓄，白白送給詐騙集團。

徐姓老夫婦日前發生交通事故，看見廣告可以代辦申請高額理賠金，主動聯繫理賠人員，聽從代辦人員指示，到斗六市農會欲臨櫃提領72 萬元現金。

行員關懷詢問提領理由時徐男面有難色，供稱兒子請他幫忙提領該款項作為裝潢費用，行員見他神情有異，認為可能為詐騙案件，立即通報斗六分局斗六派出所請警方到場協助。

警方詢問細節，徐男才說是因請他人協助辦理車禍理賠金，該款項需歸還給代辦人員，警方深入追問，徐男卻不知代辦人員為何人、亦未曾碰面。

員警查詢相關資料，發現已有遭通報的前例，顯然為詐騙案件，立即與行員共同勸阻徐老夫婦，並連繫其家屬，其兒子接獲電話時方知父母險遭詐騙，對於警方與行員聯手守下父母親辛苦存下的積蓄表達感激。