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又有詐騙新招 老夫妻發生車禍竟找代辦高額理賠

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣斗六市一對徐姓老夫婦日前發生車禍事故，因對相關理賠規定不熟悉，看見廣告可以代辦申請高額理賠金，便委託代辦，沒想到竟誤入詐騙圈套，差點將辛苦存下的積蓄，白白送給詐騙集團

徐姓老夫婦日前發生交通事故，看見廣告可以代辦申請高額理賠金，主動聯繫理賠人員，聽從代辦人員指示，到斗六市農會欲臨櫃提領72 萬元現金。

行員關懷詢問提領理由時徐男面有難色，供稱兒子請他幫忙提領該款項作為裝潢費用，行員見他神情有異，認為可能為詐騙案件，立即通報斗六分局斗六派出所請警方到場協助。

警方詢問細節，徐男才說是因請他人協助辦理車禍理賠金，該款項需歸還給代辦人員，警方深入追問，徐男卻不知代辦人員為何人、亦未曾碰面。

員警查詢相關資料，發現已有遭通報的前例，顯然為詐騙案件，立即與行員共同勸阻徐老夫婦，並連繫其家屬，其兒子接獲電話時方知父母險遭詐騙，對於警方與行員聯手守下父母親辛苦存下的積蓄表達感激。

斗六分局分局長黃念生表示，詐騙類型千百種，民眾看到不明廣告或訊息時務必要謹慎查證，切勿輕信不明人士，更不要貿然匯款，如有疑問均可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，以守護自身荷包。

雲林縣斗六市徐姓老夫婦發生車禍，竟誤信可以代辦高額理賠。差點將積蓄送給詐騙集團。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣斗六市徐姓老夫婦發生車禍，竟誤信可以代辦高額理賠。差點將積蓄送給詐騙集團。記者陳雅玲／翻攝

詐騙集團 斗六 廣告

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