高市市政顧問助理家潑漆案 教唆者吐露實情「夜市攤商糾紛」

高雄市市政顧問蘇炎城辦公室助理家，昨天遭人潑漆，警方逮捕涉嫌潑漆及教唆者，原本涉嫌教唆潑漆的周姓男子否認涉案，經警方查出手機資料，坦承因凱旋夜市攤商糾紛，才以2萬元代價，要段姓男子潑漆洩憤。

6月7日蘇炎城的許姓助理高雄市左營區住家遭人潑漆，警方昨天逮捕段姓男子，高雄市警察局長林炎田對他親情喊話，段姓男子說出受周姓男子（53歲）教唆潑漆。

警方報請橋頭地檢署檢察官指揮，今天凌晨5點，在高雄市楠梓區加宏路周的住處逮捕他，但他否認涉案，經警方交叉詢問，並查扣他的手機，比對出相關涉嫌教唆資料，周請律師到場，才說出實情。