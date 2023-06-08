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高市市政顧問助理家潑漆案 教唆者吐露實情「夜市攤商糾紛」

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市市政顧問蘇炎城辦公室助理家，昨天遭人潑漆，警方逮捕涉嫌潑漆及教唆者，原本涉嫌教唆潑漆的周姓男子否認涉案，經警方查出手機資料，坦承因凱旋夜市攤商糾紛，才以2萬元代價，要段姓男子潑漆洩憤。

6月7日蘇炎城的許姓助理高雄市左營區住家遭人潑漆，警方昨天逮捕段姓男子，高雄市警察局長林炎田對他親情喊話，段姓男子說出受周姓男子（53歲）教唆潑漆。

警方報請橋頭地檢署檢察官指揮，今天凌晨5點，在高雄市楠梓區加宏路周的住處逮捕他，但他否認涉案，經警方交叉詢問，並查扣他的手機，比對出相關涉嫌教唆資料，周請律師到場，才說出實情。

周坦承因凱旋夜市攤商糾紛，允諾給段姓男子2萬元，要段姓男子去許姓助理家潑漆。警方依恐嚇、毀損罪嫌移送段姓男子，今晚依涉嫌教唆，將周姓男子移送法辦。

周姓男子（左）坦承因高雄市凱旋夜市攤商糾紛，涉嫌教唆段姓男子潑漆，今晚經警方移送法辦。記者林保光/翻攝
周姓男子（左）坦承因高雄市凱旋夜市攤商糾紛，涉嫌教唆段姓男子潑漆，今晚經警方移送法辦。記者林保光/翻攝

潑漆 高雄市 夜市

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