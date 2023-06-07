花蓮婦193縣道自撞路樹受困卡車內 全身多處骨折送醫不治

一名64歲吳姓婦人今天開車行經花蓮縣玉里鎮193縣道觀音段，不明原因自撞路樹，受困車內；玉里消防分隊趕往破壞車體，將吳婦出救出，已無生命跡象，送醫搶救仍告不治，警方抽血檢測，酒測值為零，正調查事故原因。

花蓮縣消防局下午1時10分接獲民眾通報，表示在193縣道108.9公里處觀音段南下車道發生車禍，有傷者需要救護，觀音消防分隊馬上出動救護車前往，後來民眾再度來電通報車子卡在樹上，傷者似乎沒有呼吸，消防局指揮中心再加派其他救援車輛及破壞器材車。

救護人員趕到時發現，駕駛座吳姓婦人全身多處骨折，已無呼吸心跳，因車體嚴重變形，受困車中，現場實施心肺復甦術，同時利用油壓破壞器強行破壞駕駛座車門，將吳婦救出，送往玉里慈濟醫院急救，但因傷重，延至下午2時45分仍宣告死亡。