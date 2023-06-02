畢業前夕...苗栗驚傳高中男生墜樓身亡 原因待釐清

苗栗縣竹南鎮今天中午驚傳一名高中男生從學校3樓墜樓，頭部受創並有骨折，經搶救、送醫，下午2點仍宣告不治，意外原因待調查。

據了解，這名高中生中午在學校不知何故墜樓，校方發現後立即搶救，並通報119救護車送醫，但到院前已無生命徵象，苗栗縣政府、教育處都已派員趕往了解處理、慰問家長。

學校明天將舉辦畢業典禮，這名高中生已錄取國立大學，不料在畢業前夕發生意外，傳出這名高三男生疑似因感情問題，中午12點多在學校發生墜樓意外，校方將對學生進行心理輔導，案情警方調查中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980