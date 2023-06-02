五億男墜樓後 配偶「變裝」旁觀

台中市賴姓高中生在4日墜樓亡，賴被拍到案發前與夏姓配偶同搭電梯，夏在案發後被拍到，與搭乘電梯時衣著不同，手還拿著一包物品。圖／讀者提供 台中市身價五億元賴姓男高中生墜樓案，檢方將甫與賴登記結婚兩小時的夏姓男子列殺人罪被告，命卅萬元交保，查出兩人隨機找「路人」證婚，案發後夏未搭電梯卻「變裝」走樓梯下樓，站在遺體旁觀看，案情增添疑點。賴的母親委任律師將向檢方聲請調查新事證，昨向法院提出婚姻無效之訴。

檢警調查，十八歲賴姓男子上月四日上午八點多赴地政士助理廿六歲夏姓男子的十樓住處，約一小時後兩人到台中市北屯區戶政事務所登記結婚，隨機在超商、戶政所找支持同性婚姻的兩名年輕男子擔任證人簽名，十點多回夏住處，被電梯監視器拍到沒有互動。

十一點多賴墜落人行道，夏被大樓保全發現面無表情站在遺體旁，穿著衣物與返家進入電梯時不同，未向保全提到是賴的配偶。

警詢時夏稱與賴是配偶，兩人回家在客廳看動畫、喝啤酒，他去浴室洗澡才會更衣，洗澡後沒看到賴，打賴的手機沒接，走樓梯下樓以免搭電梯時手機沒訊號。

賴母律師說，上月底收到民眾提供照片，拍到夏站遺體旁衣物與返家時不同，手拿一包疑似鞋子物品，且案發不久就下樓，若從十樓步行怎麼這麼快？因有疑點，此證據不在向檢方聲請調查的十四項證據，將向檢方請求調查。

律師昨向台中地方法院具狀提告主張賴、夏婚姻無效，他說，將援引最高法院對結婚證人認定，證人要「有行為能力」且「在場親見而願證明者」，賴、夏找「路人」簽名，「路人」未在場親見，可見無結婚真意。

據調查，賴是母親與祖父所生，受祖父贈與大筆土地及房產，賴母控訴夏謀財害命。遺體解剖、毒物反應報告恐是關鍵，檢警預計下周出爐。