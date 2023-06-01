影／台東麻辣江湖火鍋大火 闆娘救出無呼吸心跳急救中
台東市麻辣江湖火鍋店，昨晚11時許不明原因失火，2樓窗口冒出大量濃煙、火光，消防人員以切割器切開1樓鐵門，進入火場救火、搜救，在1樓後救出李姓老闆、意識清楚，2樓找到張姓闆娘已經失去呼吸心跳，2人送醫急救中，火災原因仍待警消調查。
台東縣消防局昨晚11時許接到報案，報案者表示失火、2人在屋內受困，消防員到場後發現該處是二樓連動式建築，二棟建築都完全燃燒，大火濃煙從麻辣江湖火鍋店2樓窗台竄出，李姓老闆親人不斷撥電話連絡都無人接聽、著急不已。
消防員除了架梯從2樓灌水撲救，也從1樓破壞鐵捲門，進入火場找人，經過一段時間後火勢受控制，消防員在1樓後方空地發現60餘歲李姓老闆、意識清醒，之後又在2樓後側臥室，找到58歲張姓老闆娘，已失去呼吸心跳，現場CPR後送醫急救。
台東市麻辣江湖火鍋店，闆娘張女是四川人，7年前因愛移居台灣，開店賣重慶風味麻辣鍋，她特製家鄉「川味香腸」及火鍋料理，香麻口感、風味十足，成為地方川味老饕指定年菜，昨晚不明原因發生大火，老闆、闆娘受傷嚴重，親友悲嘆不已。
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