阿里山林鐵「福森號」2次出軌 檢討出5原因

阿里山林鐵福森號5月23日最後一次試車，在阿里山支線發生2次出軌意外，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天召開安全委員會，研判出軌應與試車時負重不均，且車架與轉向架間隙過小等因素有關，已要求廠商全面檢查車輛，並重新測量車廂尺寸。

林鐵及文資處今召開專案會議釐清出軌原因，據調查資料顯示，疑與沙包配重不均、轉向架表面部分油漆脫落、車架與轉向架部分間隙過小、輪緣刮痕及出軌路段軌側表面粗糙等因素有關，需再行釐清研析。

林鐵及文資處表示，福森號5月23日早上9點38分由祝山線出發，10點42分進站二萬平站時，疑載重4公噸沙包重量不均等因素，導致第2節車廂出軌，當下立即派人到場了解，並重新測量路形；另，試車期間發現車廂外觀、服務功能共32項缺失，均與車輛結構安全無關。