台中西屯3銀行「聯防」有功 保市民血汗錢1678萬

台中市警局推動「警銀聯防」，近日西屯區有三家銀行，分別阻詐遭超過百萬元，其中中國信託阻詐超過1100萬元，屬於3家銀行中，阻詐金額最高的，轄區第六警分局長賈立民前往銀行頒發感謝狀，感謝銀行為警民合作做出最佳示範。

第六警分局表示，分局與轄區內各金融機構幹部、行員建立聯合阻詐防線，共同打擊詐欺犯罪，近月來有3家轄內的銀行阻詐有成，其中元大商銀水湳分行行員識破「假檢警」詐騙訊息，阻詐395萬餘元、中華郵政西屯郵局行員戳破「假投資」詐騙伎倆，阻詐181萬餘元、中國信託黎明分行行員更是勸阻遭受「假檢警」詐騙，而欲臨櫃解除定存的民眾，保住1102萬餘元老本，三家銀行總計保住市民血汗錢1678萬元。

第六警分局表示，分局長賈立民為了感謝三家銀行，也製作「市民之光」感謝狀，前往致謝，因為行員、銀行機警即時通報，才能讓員警第一時間介入，避免台中市民落入詐騙集團圈套。