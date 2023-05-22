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北市民權大橋改建工程繩索垂掛 害騎士摔斷3肋骨
有市民5月17日晚間騎車行經民權大橋下方，突有垂掛的繩索出現摔車，造成騎士全身挫傷、斷3根肋骨，目前仍長庚醫院治療。議員游淑慧今揭露，除了廠商未主動回報，北市新工處至今也未探望傷者，若繩索勒住頸部就成了死亡繩索。新工處回應，一定會加強施工安全，並盡快處置賠償事宜。
游淑慧今在議會質詢時，提到17日19時40分，民眾下班要離開回內湖，行經濱江街轉撫遠街、接到塔悠路的地方，在民權大橋改建工程下方有一條繩索從橋上垂落地面。因晚間橋下照明不佳，民眾騎過去就被繩索絆倒，導致人車受傷毀損，斷了3根肋骨，施工廠商對於工安管理的疏失，就會造成無辜市民的傷亡。
游淑慧也提到，美麗華周邊的人行道很窄，除了雜草叢生長到人行道上，人行道還要被當作廣告牌架子使用，沒有辦法走過去。今天專案報告提到「人本交通」，但北市府在硬體做為遠遠不足，現在又遇到施工廠商或業者來參一腳，讓台北市變成城市障礙賽，闖不過去就受傷了。
針對天降繩索事件，游淑慧說，若市府工程委外單位造城市民受傷，第一件事情就是要通報台北市政府，還要派員探望傷者，但至今沒有人去，都已經事發5天，對方斷了3條肋骨，不過就是要騎車回家，誰會知道有繩索從天而降，萬一是勒住脖子，就不只是摔斷肋骨，而是成了死亡繩索。
北市新工處回應，案件是事後才知道的，照理說施工範圍底下應該要配合車道改變，騎士不應該在作業區底下經過。游淑慧指出，交通錐是事後圍上，所以上面施工下面毫無防護讓人經過。新工處說，後續會加強施工安全，至於傷者部分，也會責成廠商以出險方式，針對賠償部分趕快處理。
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