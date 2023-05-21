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台中男今從西屯大樓13樓墜落 樓頂留一支手機警追查

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區國安一路的大樓，今天上午傳出有余姓男子從住宅13樓頂墜落的意外，社區管理員發現後，趕緊通報警、消到場，救護車到場時，余男已無生命跡象，送醫急救後仍宣告不治，目前初判男子是從大樓13樓頂墜落，男子是社區住戶，不過沒留下遺書等物品，後續將聯絡家屬後，釐清死因。

台中市消防局在今天上午11時許獲報，西屯區國安一路的大樓有民眾墜落，消防局本要出動雲梯車到場救援，不過雲梯車還沒到場時，男子就已墜落一樓，男子被救護人員發現時，已無呼吸心跳，經送往台中榮總急救後，仍宣告不治。

第六警分局到場調查，死者是32歲的余姓男子，住在該棟大樓，不過現場沒有留下遺書，警方僅在13樓頂發現一支手機與拖鞋。

經初步調查，死者沒有向家屬交代遺言，詳細的死亡原因，仍有待檢警後續調查釐清，目前警方已聯絡家屬，報請檢察官相驗查明案發經過。

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台中市西屯區國安一路的一棟大樓，今天上午傳出男子墜樓意外。圖／讀者提供
台中市西屯區國安一路的一棟大樓，今天上午傳出男子墜樓意外。圖／讀者提供

國安 台中市 台中榮總

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