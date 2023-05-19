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社會勞動人下鄉服務 協助汐止江北里用路安全

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導

士林地檢署指派10幾位的社會勞動人下鄉，偕同江北里志工共同辦理「道路安全-植善苗」專案，美化環境也提升道路安全。 圖／觀天下有線電視提供
士林地檢署指派10幾位的社會勞動人下鄉，偕同江北里志工共同辦理「道路安全-植善苗」專案，美化環境也提升道路安全。 圖／觀天下有線電視提供
為了保障行車安全，士林地檢署指派10幾位的社會勞動人下鄉，偕同江北里志工共同辦理「道路安全-植善苗」專案，到社區裡頭擦拭反光鏡、整理候車亭等等，美化環境也提升道路安全。

江北里長謝祚敏表示，非常感謝士林地檢署主任跟佐理員帶了十幾位社會勞動的同學來社區做服務打掃，他們整理了長江街一帶的公車站牌、反光鏡，同時也幫忙擦了一段的油漆，打掃社區環境，還有也很感謝里內志工也是一大早就來幫忙，帶著社會勞動的同學們一起整理里內環境。

這次活動是士林地檢署帶著10幾位的社會勞動人下鄉，偕同江北里志工一起，志工們直說輕鬆一點，很感謝社會勞動人來幫忙，包括擦拭位於道路或是巷弄轉彎處的反光鏡，避免鏡面髒污積灰塵，看不清楚，影響交通安全，並且清理了道路旁髒亂的樹木、雜物，還有長江街的路緣石也協助重新上紅色油漆，至於候車亭也刷洗乾淨，提供用路人安全道路及候車空間。

士林地檢署妥善運用社會勞動人力，協助地方居民進行環境整理，也為社區創造更乾淨安全的道路環境，當天也不忘宣導反賄選，而江北里透過這十幾位社會勞動人的協助，也讓社區環境變的更好。

反光鏡 賄選 汐止

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