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入選「刺客列傳」展出 藝術家洪天宇陳屍畫室 死亡逾1周

入選「刺客列傳」展出 藝術家洪天宇陳屍畫室 死亡逾1周

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

知名藝術家洪天宇前晚被發現陳屍在苗栗縣大湖鄉的畫室內，死亡已超過一周，檢警研判為心因性休克死亡，排除他殺，家屬沒意見；63歲的洪天宇曾被國立台灣美術館選為台灣美術家「刺客列傳」四年級生之一的代表性畫家，作品多以關懷山林生態為主題，也曾多次獲獎。

苗栗縣大湖警分局表示，死者學生因聯繫不到老師，前晚到他位於大湖郷新開村的畫室查看，但大門緊閉，查覺有異，報警並會同消防隊破門，發現洪姓死者倒臥畫桌旁的地上，身體已浮腫，推估死亡時間已逾1周，研判為心肌梗塞方面的心因性休克死亡，昨天下午囑託台中地檢署相驗完畢，排除他殺，家屬無意見。

洪天宇1960年生於台中，畢業於省立新竹師範專科學校美術科，創作長期關注、凸顯生態環境議題，筆觸細膩，替台灣山林留下許多美好的記憶。

依據國立台灣美術館網站介紹，2013年推出的台灣美術家「刺客列傳」系列展覽，選出生於1931至1980年且持續創作的藝術家，依序每10年為一個世代區分展出，2008年洪天宇展出《大悲宴》系列。洪天宇2014年被選為「刺客列傳」四年級生之一的台中市畫家。

台灣藝術家洪天宇曾於2008年台北藝博會中，展出系列作品《大悲宴》。本報資料照
台灣藝術家洪天宇曾於2008年台北藝博會中，展出系列作品《大悲宴》。本報資料照
台灣藝術家洪天宇曾於2008年台北藝博會中，展出系列作品《大悲宴》。本報資料照
台灣藝術家洪天宇曾於2008年台北藝博會中，展出系列作品《大悲宴》。本報資料照

美術館 藝術家 苗栗縣

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