中捷意外靜宜大學老師林淑雅喪命 遺體修復9小時讓她「回嘉」

靜宜大學昨天在法律系任垣樓1樓204教室前舉辦「林淑雅老師追思會」，公佈欄上貼滿林與師生授課互動、到原鄉演講舉辦活動的照片，照片上林淑雅總露出陽光招牌笑容。記者林佩均／攝影

靜宜大學法律系助理教授林淑雅10日搭乘中捷喪命，昨天家屬在捷運站招魂，林父崩潰痛哭，林家人找來嘉義在地的宏儒禮儀公司協助辦理後事，由5名大體修復師，花費9小時修復遺體，才完成林淑雅的遺體修復，家屬直接將遺體運回嘉義辦理後事。

事發當下，消防員發現，林頸部至鎖骨及腹部，有兩處20至30公分長的開放性傷口，此兩處巨大傷口，也被檢方認定死因是多重傷害致創傷性併中樞神經性休克的致死原因。

為讓林淑雅尊嚴、完成的走完最後一程，林家人請禮儀公司在台中殯儀館內協助修復遺體，宏儒公司找來五名大體修復師，從昨天上午7時30分展開作業，花費9小時時間，才完成林淑雅的遺體修復，遺體修復後，家屬直接將遺體運回嘉義辦理後事，但後事安排與細節，家屬仍在討論。