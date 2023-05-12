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「輔助駕駛」追撞國道緩撞車險奪9命 網轟：傲慢故意應該立法規範

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

接連兩天國道發生駕駛人使用輔助駕駛、追撞緩撞車的交通事故。「國道公路警察局」臉書粉專表示，輔助駕駛不是自動駕駛，開啟輔助駕駛仍須注意前方動態，雙手置於方向盤，不分心不做其他事。

劉姓男子（35歲）昨天下午1點57分，駕車行經國道1號南向127.5公里處頭屋路段，開啟自動駕駛功能，未注意車前動態，擦撞內側車道移動撿拾垃圾緩撞車

今天清晨近6時許，又一名劉姓男子（35歲）駕駛油電車並開啟輔助駕駛，行經國道1號北向36.3公里處泰山路段，疑未注意車前狀況，追撞前方緩撞車，導致緩撞車失控往前追撞工程車

「國道公路警察局」臉書粉專表示，「才宣導你又撞上來」，路面刨除施工，施工人員正在收交通錐，這樣直直撞進來，幸好有緩撞車擋下，保住前方9條施工人員的命，「也救了你一命」。

網友留言，「既然這麼懶，乾脆坐計程車就好了啊」、「已經開始有產險公司拒保這類的車種了，充其量其心態都是傲慢、還有故意」、「應該立法規範，否則一再發生，遲早會出大事」、「只有換車道時會看，前方修路標誌沒在看」、「全世界最多撞緩撞車的國家」、「輔助駕駛是幫你看路，不是要你都不看路的」、「這種人應該吊銷駕照，終生不得再考駕照」、「應該要修法重罰+全賠」。

網友表示，真的很多都把輔助這兩字當作自動在使用，人都沒事很重要，但因為自己方便造成別人家庭破碎的話，再多的悔恨都挽回不了。「國道公路警察局」臉書粉專指出，行車若有開啟自動巡航系統及緊急煞車系統之駕駛輔助系統時，駕駛人仍應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，切勿過度信賴駕駛輔助系統，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

網友說，真的要謝謝有緩衝車。 以前沒緩衝車的時代。這個都是重大傷亡。「國道公路警察局」臉書粉專表示，緩撞車本身就是一個大型三角錐，在沒有緩撞車的時代，都是施工人員跟員警冒著被撞的風險去擺放三角錐，因而造成許多傷亡，我們無法阻止不看路的駕駛人，但希望透過緩撞設備保護這些必須在高風險中工作的人，而緩撞設施能吸收撞上來的力道，也讓駕駛及乘客不至於受到嚴重傷害，回歸到原點，開車請隨時注意前方動態，不分心不做其他事。

昨天下午1點57分國道1號南向127.5公里處頭屋路段，劉姓男子駕車開啟自動駕駛功能，未注意車前動態，擦撞內側車道移動撿拾垃圾緩撞車。圖／取自「國道公路警察局」臉書粉專
昨天下午1點57分國道1號南向127.5公里處頭屋路段，劉姓男子駕車開啟自動駕駛功能，未注意車前動態，擦撞內側車道移動撿拾垃圾緩撞車。圖／取自「國道公路警察局」臉書粉專
今天清晨近6時許，劉姓男子（35歲）駕駛油電車並開啟輔助駕駛，行經國道1號北向36.3公里處泰山路段，疑未注意車前狀況，追撞前方緩撞車，導致緩撞車失控往前追撞工程車。圖／取自「國道公路警察局」臉書粉專
今天清晨近6時許，劉姓男子（35歲）駕駛油電車並開啟輔助駕駛，行經國道1號北向36.3公里處泰山路段，疑未注意車前狀況，追撞前方緩撞車，導致緩撞車失控往前追撞工程車。圖／取自「國道公路警察局」臉書粉專

國道 警察

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