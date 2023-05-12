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又是輔助駕駛釀禍...國1北向36.3K豐田轎車撞緩撞車 車頭全爛

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

35歲劉姓男子今天清晨駕駛汽車，行經國道一號高速公路北向36.3公里，疑未注意車前狀況，追撞前方一輛緩撞車，導致緩撞車失控再往前衝撞工程車，造成現場3車毀損，劉男胸悶不適送醫無礙。劉男自承開啟輔助駕駛，肇事雙方皆無酒駕，事故原因待查。

據了解劉姓男子（35歲）今天清晨近6時許，他駕駛一輛TOYOTA CAMRY油電車並開啟輔助駕駛，沿著國道一號高速公路往北方向行駛，途中行經36.3公里泰山路段，疑未注意車前狀況追撞前方徐姓男子（42歲）所駕駛的緩撞車，導致緩撞車失控往前追撞彭男（63歲）所駕駛的工程車。

撞擊瞬間三車毀損車體殘骸飛散一地，現場占用外側車道及輔助內側車道，後方車流一度回堵1公里，處理所幸緩撞車緩撞設施減緩撞擊力道，現場僅劉男胸悶不適送醫檢查後無礙，現場6時40分排除車況恢復通車。肇事駕駛皆無酒駕，詳細肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

國道第一公路警察大隊表示，未注意車前狀態為國道十大肇事因素第2位，去年國道轄線因未注意車前狀態肇事共9706件。呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，行車若有開啟自動巡航系統及緊急煞車系統之駕駛輔助系統時，駕駛人仍應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，切勿過度信賴駕駛輔助系統，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

劉男開啟輔助駕駛行駛於國道一號北向36.3公里，不慎撞緩撞車釀3車追撞，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
劉男開啟輔助駕駛行駛於國道一號北向36.3公里，不慎撞緩撞車釀3車追撞，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
劉男開啟輔助駕駛行駛於國道一號北向36.3公里，不慎撞緩撞車釀3車追撞，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
劉男開啟輔助駕駛行駛於國道一號北向36.3公里，不慎撞緩撞車釀3車追撞，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
劉男開啟輔助駕駛行駛於國道一號北向36.3公里，不慎撞緩撞車釀3車追撞，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
劉男開啟輔助駕駛行駛於國道一號北向36.3公里，不慎撞緩撞車釀3車追撞，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
劉男開啟輔助駕駛行駛於國道一號北向36.3公里，不慎撞緩撞車釀3車追撞，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
劉男開啟輔助駕駛行駛於國道一號北向36.3公里，不慎撞緩撞車釀3車追撞，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

國道 酒駕 高速公路

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