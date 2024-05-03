警政監林明佐 涉洩密博弈洗錢集團

刑事局警政監林明佐疑洩密，昨遭搜索約談，檢方依貪汙等罪漏夜偵訊。本報資料照片 台中地檢署昨指揮廉政署中部調查組搜索刑事局警政監林明佐，原因疑林擔任台中市刑警大隊長期間和博弈洗錢集團交往密切有洩密情事，檢方同步以證人身分傳喚台中市刑大陳姓副大隊長、科偵隊施姓隊長，兩人訊後均請回，林則依貪汙罪由廉政署漏夜偵訊。

林明佐是警大六十期畢業，曾任北市刑大偵一隊長、刑事局紀錄科長、偵查第四大隊隊長及台中市刑大大隊長，在台中屢破重大刑案，深獲高層重用，被視為警界明日之星，今年一月因腳部開刀，調任至刑事局擔任三線二星警政監。

林明佐擔任刑事局四大隊長期間，主導偵辦竹聯幫「弘仁會」要角暴力討債與詐欺洗錢案、獸醫詐保案，戰功顯赫，號稱「刑事戰將」。

他屬於觀念較老派刑警，認為破獲大型黑幫、槍、毒才是辦案王道，但他平日治軍嚴謹，對下屬要求嚴厲，得罪不少基層，傳聞因此遭挾怨檢舉。

台中地檢去年偵辦一起博弈集團詐騙案，卻涉及警界內部人士洩密，從查扣帳冊中發現有林明佐名字，深入追查驚覺林明佐捲入其中，後來刑事局也收到相關檢舉，有一說林是因此被調回刑事局擔任警政監。

台中地檢署黑金組主任檢察官黃政揚昨天帶隊廉政署中調組，北上赴刑事局搜索林明佐辦公室、住處，釐清林和博弈集團分子間交往細節、金流明細，昨晚七點多將林明佐帶回中調組漏夜複訊。

有刑警指出，林明佐調任台中刑大大隊長期間，並不熱中交際應酬，上班日都在辦公室待到深夜，常常步行至附近買個鹽酥雞、滷味當晚餐宵夜充飢，晚上就睡在刑大寢室，早上就去台中市議會一帶運動，連同學要約他出門吃飯都不一定會答應，難以想像會和博弈集團交往複雜。

另有刑警說，林明佐辦重大刑案都親自督軍，當時偵辦該博弈涉詐洗錢機房案時，還特別強調不能洩密，就連去支援的單位都一再強調要保密，行事謹慎，警界、檢察界對於林捲入貪瀆相當震驚。

刑事局說，林明佐今年初調任刑事局後，未參與刑案偵辦，刑事局秉持無私原則，全力配合調查、保全證據，期能勿枉勿縱，若有違法絕不寬貸。