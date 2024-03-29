被高雄員警攔查報身分證 通緝犯藏「時尚毒咖啡包」罪加一等

潘姓男子因涉詐欺案本月初被檢方發布通緝，警方發現潘常出沒於高雄市三民區中山一路的巷弄，前天中午前往查訪，發現潘蹤影攔查，比對身分無誤，當下附帶搜索，在潘身上搜獲一包有「LV」圖案的毒咖啡包及一小包安非他命，當場將他上銬逮捕。

三民一警分局警方指出，潘姓男子（42歲）為轄區治安顧慮人口，3月初遭高雄地檢發布詐欺通緝，長明派出所員警佈線追查，發現潘常於中山一路一處巷弄附近出沒，前天中午12點多前往現場查訪。

警方到達現場後，潘發現警方身影，心虛調頭迴避想走回住處大樓，隨即被警方攔查，警方要求他報出身分號碼，結果核對身分無誤，對潘說「你現在詐欺通緝，有詐欺案件沒處理嗎？」潘回「我都有去開庭」。

由於潘有詐欺通緝身分，警方對他附帶搜索，當場在他身上搜出印有知名精品品牌「LV」Logo時尚包裝的毒咖啡包以及一小包安毒，當場將潘上銬逮捕；警詢後依詐欺通緝將他解送歸案，另依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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