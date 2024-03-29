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被高雄員警攔查報身分證 通緝犯藏「時尚毒咖啡包」罪加一等

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

潘姓男子因涉詐欺案本月初被檢方發布通緝，警方發現潘常出沒於高雄市三民區中山一路的巷弄，前天中午前往查訪，發現潘蹤影攔查，比對身分無誤，當下附帶搜索，在潘身上搜獲一包有「LV」圖案的毒咖啡包及一小包安非他命，當場將他上銬逮捕。

三民一警分局警方指出，潘姓男子（42歲）為轄區治安顧慮人口，3月初遭高雄地檢發布詐欺通緝，長明派出所員警佈線追查，發現潘常於中山一路一處巷弄附近出沒，前天中午12點多前往現場查訪。

警方到達現場後，潘發現警方身影，心虛調頭迴避想走回住處大樓，隨即被警方攔查，警方要求他報出身分號碼，結果核對身分無誤，對潘說「你現在詐欺通緝，有詐欺案件沒處理嗎？」潘回「我都有去開庭」。

由於潘有詐欺通緝身分，警方對他附帶搜索，當場在他身上搜出印有知名精品品牌「LV」Logo時尚包裝的毒咖啡包以及一小包安毒，當場將潘上銬逮捕；警詢後依詐欺通緝將他解送歸案，另依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

三民一警分局警方在詐欺通緝犯潘姓男子身上搜出印有知名精品品牌「LV」Logo時尚包裝的毒咖啡包。記者石秀華／翻攝
三民一警分局警方在詐欺通緝犯潘姓男子身上搜出印有知名精品品牌「LV」Logo時尚包裝的毒咖啡包。記者石秀華／翻攝
三民一警分局警方攔查詐欺通緝犯潘姓男子。記者石秀華／翻攝
三民一警分局警方攔查詐欺通緝犯潘姓男子。記者石秀華／翻攝
三民一警分局警方在詐欺通緝犯潘姓男子身上搜出印有知名精品品牌「LV」Logo時尚包裝的毒咖啡包。記者石秀華／翻攝
三民一警分局警方在詐欺通緝犯潘姓男子身上搜出印有知名精品品牌「LV」Logo時尚包裝的毒咖啡包。記者石秀華／翻攝
三民一警分局警方在詐欺通緝犯潘姓男子身上搜出印有知名精品品牌「LV」Logo時尚包裝的毒咖啡包。記者石秀華／翻攝
三民一警分局警方在詐欺通緝犯潘姓男子身上搜出印有知名精品品牌「LV」Logo時尚包裝的毒咖啡包。記者石秀華／翻攝

毒品 詐欺 通緝

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