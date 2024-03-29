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無良廣告商勾結詐團投放廣告 家管被騙4千多萬元黃金

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

韓國知名廣告公司台灣分公司，35歲石姓業務，勾結詐騙集團，利用任職廣告公司資源，在各大媒體及網路投放詐騙廣告，公司負責人及主管明知石嫌作為，但疑因公司業績因此默許，刑事局循線查獲，至少93名被害人，被騙2億多元，更有一名老婦人，被騙走價值4000萬元的黃金，為首件查獲無良廣告商，蔑視警方下架通知投放金融詐騙廣告的案件。

石嫌從2022年4月起與詐團勾結，截至去年底被警方查獲，投放涉詐金融廣告金額就高達約2.5億元。

警方破獲一起詐騙案，從假幣商的錢包中，發現金錢流向有異，刑事局情資研析小組及偵查第四大隊針對可疑廣告代理商進行清查，分析發現有近百件假投資詐欺案件，被害人遭詐款項，經人頭公司帳戶多層轉換後，金流從詐欺集團流向國內廣告代理商，做為投放假投資詐欺廣告費用。

為設置斷點，石嫌找來妻子與父親，成立人頭公司，詐團贓款由虛擬貨幣轉為新台幣後，從人頭公司變成廣告費用，支付給石嫌任職的廣告公司，石嫌再從中抽取利益，警方逮捕石嫌、石妻、石父，查扣石家財產，高達一億多元。

這些詐團廣告內容多為誇大投資賺錢效率等話術，假冒楊姓、阮姓等財經專家、名人代言，民眾誤信點擊「投資廣告頁面」，就被引導轉址、連結至「落地頁面」或Line群組，落入詐欺集團假投資詐欺犯罪模式，進而遭詐交付金錢。

石嫌任職公司，雖曾多次接獲刑事局通知下架涉詐廣告，但仍蓄意協助詐欺集團繼續優化、投放金融廣告，涉有詐欺犯意。

93名被害人中，一名家管婦人想要投資，誤入石嫌投放的詐團廣告後，將家中存放黃金拿到銀樓鑑價，市值達4千多萬元，婦人將黃金全部交給詐團，結果黃金有去無回。

去年6月修正公布施行「證券投資信託及顧問法」，由刑事局負責通報下架違法金融投資廣告，經統計自去年6月28日至今年3月13日止，已通知網路平臺業者下架7萬6018則詐騙廣告。

石嫌任職的外商廣告公司，應用大數據分析網路使用者瀏覽網頁習慣，提供廣告主配套精準投放廣告，可曝光全球及國內合作數位媒體。

警方日前拘提、通知公司負責人、石嫌主管、石嫌等5人到案，查扣涉案公司相關證物，並扣押石嫌等人名下帳戶資金、不動產、自小客車及虛擬貨幣，查扣不法利得約1億多元，3月依涉嫌刑法加重詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦，石嫌遭裁定羈押禁見，其他共犯以15至50萬元不等交保。

刑事局偵破無良廣告商，勾結詐團上架詐騙廣告，逮捕石姓業務等5人。記者廖炳棋/翻攝
刑事局偵破無良廣告商，勾結詐團上架詐騙廣告，逮捕石姓業務等5人。記者廖炳棋/翻攝
刑事局偵破無良廣告商，勾結詐團上架詐騙廣告，逮捕石姓業務等5人，圖為刑事局偵查第四大隊第一隊隊長陳漢仁。記者廖炳棋/翻攝
刑事局偵破無良廣告商，勾結詐團上架詐騙廣告，逮捕石姓業務等5人，圖為刑事局偵查第四大隊第一隊隊長陳漢仁。記者廖炳棋/翻攝
刑事局偵破無良廣告商，勾結詐團上架詐騙廣告，逮捕石姓業務等5人。記者廖炳棋/翻攝
刑事局偵破無良廣告商，勾結詐團上架詐騙廣告，逮捕石姓業務等5人。記者廖炳棋/翻攝
刑事局偵破無良廣告商，勾結詐團上架詐騙廣告，逮捕石姓業務等5人。記者廖炳棋/翻攝
刑事局偵破無良廣告商，勾結詐團上架詐騙廣告，逮捕石姓業務等5人。記者廖炳棋/翻攝

廣告 詐欺 詐騙集團

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