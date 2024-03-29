彩虹菸是絢麗包裝大雜膾毒品 彰化警方攻堅破獲分裝場

目前坊間出現所謂的彩虹菸新興毒品，外裝絢麗，吸引年輕人吸食，但其實卻是毒品大雜膾，成癮性高，毒性強。彰化縣警方最近針對在桃園市平鎮區一處彩虹菸分裝場攻堅，共查獲彩虹菸720支、毒品咖啡包64包等毒品，逮獲12名男女群聚吸食，警詢後，依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，並追查相關毒品來源，警方攻堅畫面今天曝光。

彰化縣警局刑警大隊本月初接獲情資，指桃園市平鎮區一處鐵皮屋疑為彩虹菸分裝場，經員警查訪、跟監，報請檢察官取得搜索票後，本月中旬，在特勤警力協助下，動員近20名警力攻堅，喝令屋內人員開門被拒後，即撞開鐵門，衝進屋內，員警說，一進門，整間屋內瀰漫著濃濃的毒品味道，撲鼻而來。

員警先壓制林姓及蔡姓主嫌，並發現另有8男、2女正集體施用彩虹菸、大麻等毒品，並查扣彩虹菸720支、毒品咖啡包64包、大麻、大麻研磨器、愷他命毒品、菸草188包、磅秤5台、分裝袋1袋等證物，不過目前僅查到吸食及持有毒品，尚未查獲販賣等事證。

彰化縣警察刑警大隊副大隊長張安進說，由於新興毒品彩虹菸為第三級毒品，裡面混和愷他命、卡西酮等毒品成分，可以說是毒品大雜燴，是毒販製毒後，剩下的原料收集起來，隨意添加成分摻入菸草，吸食後，容易出現產生成癮依賴、心臟衰竭、膀胱功能失常、幻覺及暴力自殘等副作用，有必要積極查緝。

彰化縣警察局長陳明君表示，彩虹菸並非吐出的煙是彩虹狀，而是以絢麗濾嘴、包裝來來吸引人，呼籲年輕朋友，應隨時提高警覺，切勿接受來路不明的香菸及飲品，或因一時好奇貿然嘗試來路不明的東西，造成戕害身心的毒害。

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