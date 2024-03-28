怨政府持槍轟數位部大門 民宿老闆遭聲押禁見

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聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

54歲張姓男子因不滿政府施政，認為數位部亂花錢，於今天早上10點多，持制式霰彈槍朝數位發展部大門連轟三槍以表抗議，遭警方逮補。警方晚間依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇公眾及毀損等罪，將張嫌移送台北地檢署複訊，訊後檢方向台北地院聲押禁見張男。

今天上午10點20分，數位部大門玻璃遭張男持制式霰彈槍擊破，他開槍後，便將槍枝放在地上，由警方逮人。

張男被捕後供稱，他在南投經營民宿，不滿政府限制大陸遊客來台，民宿生意受影響，數位部亂花錢，昨天便先開車北上投宿汽車旅館，再於今天早上10時20分，攜帶霰彈槍、一把改造手槍，到數位部大門連轟三槍，開槍後，他將槍枝置地，任由警方到場逮人。

張男開槍前3分鐘才在臉書上貼文稱，這篇文只代表他個人，且明白外界不會認同他的做法，他無黨派但痛恨執政黨，認為政府擋疫苗、護高端，數位部為台灣做了什麼？張認為，這是官逼民反，並稱爛政府沒有底線。

警方詢問張男後，依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇公眾及毀損等罪，於晚間6點半將張男移送北檢複訊，面對媒體提問，他全程不發一語。訊後，檢方向法院聲押禁見張男。

54歲張姓男子（中）因不滿政府施政，認為數位部亂花錢，於今天早上10點多，持制式霰彈槍朝數位發展部大門連轟三槍抗議，檢方訊後向法院聲押禁見張男。記者房荷庭／攝影
54歲張姓男子（中）因不滿政府施政，認為數位部亂花錢，於今天早上10點多，持制式霰彈槍朝數位發展部大門連轟三槍抗議，檢方訊後向法院聲押禁見張男。記者房荷庭／攝影

恐嚇 槍枝

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