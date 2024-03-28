貴婦奈奈逃亡加拿大…律師揭仍未落網主因 再嘆「完美割韭菜案例」

網紅貴婦奈奈與丈夫黃博健、公公黃立雄涉詐欺吸金10億，一家人遭通緝跑路至今仍未落網。圖／翻攝自臉書

網紅貴婦奈奈與丈夫黃博健、公公黃立雄涉詐欺吸金10億，一家人遭通緝跑路至今仍未落網。近日貴婦奈奈因遭《鏡週刊》捕捉藏身加拿大身影，重新躍上檯面，針對貴婦奈奈逃亡加國，律師李怡貞不僅點出貴婦奈奈仍未落網主因，更直批「完美網紅成功割韭菜的案例」。

根據《鏡週刊》報導，貴婦奈奈與丈夫、公公因涉詐欺遭通緝，一夥人捲走10億後逃亡加拿大，目前一家五口藏身於距離多倫多約1小時多車程的漢米爾頓（Hamilton），全家擠在地下室過活。此外，貴婦奈奈聲稱靠著善心人士提供食物、生活用品度日，目前租屋處也是透過當地慈善機構安排，逃亡海外生活對比昔日風采令人不勝唏噓。

對於貴婦奈奈逃亡一事，李怡貞在臉書發文坦言「一直有在追蹤貴婦奈奈的案件」，她表示第一眼看到報導時對於貴婦奈奈藏身小鎮十分眼熟，仔細回想才驚覺早在2019年就有人在臉書爆料貴婦奈奈藏身處，但直到2024年才被人捕捉逃亡身影。

至於為何我國政府遲遲無法將貴婦奈奈緝拿到案？李怡貞指出，2國沒有邦交的情況下，只要貴婦奈奈在加拿大沒有犯法就無法遭逮捕，更無法引渡回台灣受審。李怡貞接著說道，除非為了躲避黑道，否則貴婦奈奈未來可能也不會搬離目前住處。

李怡貞接著話鋒一轉，她呼籲民眾注意自稱幸福美滿、財富自由的「割韭菜光鮮亮麗網紅」，她認為真正財富自由的人都十分低調，直言貴婦奈奈案件可說是「完美網紅成功割韭菜的案例」。