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大麻價格翻倍漲倉管哥吃不消 上網自學栽種下場曝光

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹34歲從事倉管工作的葉男，疑吸食大麻成癮逾10年，但原本1克約1千多元的大麻，近年飆漲到每克2千至2千5百元不等，讓葉男吃不消，乾脆上網學習當「小農」自給自足。警方獲報後成立專案小組，持搜索票前往葉男家中查緝，當場查獲大麻植株28株、種子2包及設備一批，訊後依毒品罪嫌送辦。

新竹縣警局刑警大隊偵一隊獲報，任職倉管工作的葉男，大學畢業後就吸食大麻成癮，但因近年來大麻價格飆漲，於是葉男工作之餘，上網自學栽種大麻技術，去年6、7月間透過交友網站購買大麻種子後，就在湖口鄉自家民宅栽種大麻，這次大麻已是他第2輪收成。

警方調查，葉男利用自家廁所作為種植場域，並透過架設電子設備24小時調控照明度、溫度、濕度及土壤酸鹼度，以「土耕法」方式栽種大麻，專業化程度宛如小型植物農場，培育出的大麻植株品質相當高，令警方也吃驚。警方訊後，將葉男依毒品罪嫌送辦。

新竹縣警察局呼籲，大麻在台灣仍為公告列管第2級毒品，切勿因好奇而以身試法，警方將持續積極緝毒，溯源刨根，阻絕毒品流入社會。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在葉男家中查獲大麻植株28株、種子2包及設備一批，訊後依毒品罪嫌送辦。圖／新竹縣警察局提供
警方在葉男家中查獲大麻植株28株、種子2包及設備一批，訊後依毒品罪嫌送辦。圖／新竹縣警察局提供
葉男利用民宅廁所作為種植場所，並透過架設電子設備24小時調控照明度、溫度、濕度及土壤酸鹼度，以「土耕法」方式栽種大麻。圖／新竹縣警察局提供
葉男利用民宅廁所作為種植場所，並透過架設電子設備24小時調控照明度、溫度、濕度及土壤酸鹼度，以「土耕法」方式栽種大麻。圖／新竹縣警察局提供
葉男以「土耕法」方式栽種大麻，專業化程度宛如小型植物農場，培育出的大麻植株品質相當高。圖／新竹縣警察局提供
葉男以「土耕法」方式栽種大麻，專業化程度宛如小型植物農場，培育出的大麻植株品質相當高。圖／新竹縣警察局提供

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