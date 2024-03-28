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沒電？特斯拉停國道中線 警到場駕駛竟抱氣球狂吸

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

30多歲男子今晨4時許開著特斯拉電動車，行經國道1號南向92公里新竹竹北路段時，在車道中線龜速20公里慢行，甚至一度停下擋路。警方獲報到場查看，發現男子竟抱著一顆藍色氣球狂吸，且神情恍惚，疑似在吸食笑氣。國道警方表示，全案依公共危險罪送辦，並查扣該輛特斯拉，未懸掛車牌部分另行裁罰。

據民眾提供畫面指出，一輛白色未懸掛車牌的特斯拉電動車，不明原因停在國1中線車道上。警方到場查看發現，該名男子抱著一顆藍色氣球正在吸食，且神情恍惚，警方上前吆喝制止：「下車，開門，不要再吸了」，但男子依舊不予理會，等待警方靠近，男子還狡辯是電動車：「沒有電了啦」，隨後警方還在車上搜出一袋現金。

國道警方表示，由於男子行為已涉嫌危險駕車、占據路面影響其他車輛通行，甚至妨害交通安全，全案依公共危險罪嫌送辦，至於男子吸食的是否為笑氣或是其他毒品，已進一步釐清中。

至於未懸掛車牌部分，警方表示，將依道路交通管理處罰條例第12條，「已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛」，處3千6百元以上、1萬8百元以下罰鍰，並禁止其行駛，目前該輛特斯拉已遭警方查扣。

男子抱著一顆藍色氣球正在吸食，且神情恍惚，警方上前詢問他還狡辯是電動車：「沒有電了啦」。圖／民眾提供
男子抱著一顆藍色氣球正在吸食，且神情恍惚，警方上前詢問他還狡辯是電動車：「沒有電了啦」。圖／民眾提供
國道警方表示，全案依公共危險罪送辦，並查扣該輛特斯拉，未懸掛車牌部分另行裁罰。圖／民眾提供
國道警方表示，全案依公共危險罪送辦，並查扣該輛特斯拉，未懸掛車牌部分另行裁罰。圖／民眾提供
一輛白色未懸掛車牌的特斯拉電動車，不明原因停在國1中線車道上。圖／民眾提供
一輛白色未懸掛車牌的特斯拉電動車，不明原因停在國1中線車道上。圖／民眾提供
一輛白色未懸掛車牌的特斯拉電動車停在國道上，警方到場查看發現，該名男子當時抱著一顆藍色氣球正在吸食，且神情恍惚。圖／民眾提供
一輛白色未懸掛車牌的特斯拉電動車停在國道上，警方到場查看發現，該名男子當時抱著一顆藍色氣球正在吸食，且神情恍惚。圖／民眾提供

國道 特斯拉 車道

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