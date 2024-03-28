民宿老闆不滿數位部 霰彈槍擊大門畫面曝光

位於台北市延平南路的數位發展部，今天早上10許，遭54歲張姓男子持制式霰彈槍，進入數位部後，朝牆面及大門連轟三槍，張男開槍後，將槍枝放在地上，任由趕到現場的警方逮人；據了解，張嫌在南投經營民宿，聲稱不滿政府施政，尤其是數位部亂花錢，因此才開槍抗議。

張男在南投經營民宿，不滿政府限制大陸遊客來台，生意受影響，加上認為數位部預算編很高，但卻常以出國考察為名亂花錢，因此27日先開車北上，先投宿汽車旅館；今天早上10時許，攜帶霰彈槍、一把改造手槍，進入數位部大門後，警衛上前要詢問他事由，看到他掏長槍出來後，急忙閃避。

張嫌拿起霰彈槍，高喊反政府的言論後，先朝四十五度角的牆面開槍，隨後轉身又朝大門開槍，造成大門與1樓牆面損毀；警衛立即報案並疏散人員，張嫌還想衝到二樓，辦公室，但遭到警衛攔阻，隨後張嫌走出數位部，將槍枝及包包棄置地上，警方立即上前壓制，警方先在地上查獲長槍，又在包包內起獲1把短槍、5顆鎮暴彈、短槍彈匣以及束帶，隨後將人帶到警分局訊問。