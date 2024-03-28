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高雄男異想天開寄「這物」運澎湖 登機前X光一驗全露餡

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄林姓男子前年收到澎湖辛姓男子匯款6萬元買安非他命，林男將安毒裝在夾鏈袋，並夾帶錫箔紙、塑膠氣泡等物，全裝入信封鞋箱利用中華郵政寄送，孰料，當包裹一過登機前X光儀器，隨即被航空警察發現，檢警後續循線逮人，林被依違反毒品危害防制條例，判處應執行刑6年4月徒刑。

據悉，警方在兩盒鞋盒中，取出鞋子2雙，襪子10雙、還有錫箔紙、塑膠氣泡紙、廣告紙等，其中意外發現兩包安非它命，分別淨重32.549公克、36.750公克，再取出安毒後，警方重新將鞋盒包裹，委由中華郵政配送員依住址送貨，並循線約談辛、林等相關人到案說明。

判決指出，林明知運輸過程並非短程，甘冒期間被安檢人員察覺的風險，由於後續辛並未收到安毒，販毒交易未完成，但仍構成販賣、運輸第二級毒品罪未遂。

事後，林坦言只有兩次販賣、運輸毒品，並供出安毒來自綽號「洲仔」的人，但未提供足以查緝資料，因而林無法依此獲得減刑；近日，橋頭地方法院依運輸第二級毒品罪，處林5年四月徒刑；依販賣第二級毒品罪，處林3年10月徒刑，應執行刑6年4月徒刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本起販毒案由警政署航空警察局高雄分局報告橋頭地檢署偵辦。記者古和純／攝影
本起販毒案由警政署航空警察局高雄分局報告橋頭地檢署偵辦。記者古和純／攝影

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