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最強韓流拚盤Golden Wave掀購票熱 笨賊窮荒虛賣票

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

台灣天團五月天在高雄開演唱會，緊接被稱是「最強韓流拚盤」4月也將在高雄舉行「Golden Wave in Taiwan」演唱會，高雄葉姓男子見門票搶手，利用多個臉書帳戶涉嫌虛賣門票，至少25人受騙。他用自己和家人的金融帳戶騙錢被捕。

據了解，葉姓男子（33歲）因今年3月起，高雄國家體育場有五月天、Golden Wave演唱會，在臉書網頁發現不少歌迷搶著購票，自去年10月起，便設多個臉書帳號，以不同暱稱，在網頁留言有票可轉賣，便以自己的金融帳戶收款，但購票人遲未收到票，聯繫他卻已讀不回，後來發現他關閉臉書帳號報警，他的帳戶被列為警示帳戶，卻改用女兒的帳戶繼續騙。

韓團Golden Wave in Taiwan演唱會4月13日同在高雄國家體育場登場，門票秒殺，有歌迷見他說有票可賣，聯繫他買票，他回稱有「D2」門票，其中一有買家問他能不能面交，他便已讀不回。

高雄市刑大偵四隊追查出葉姓男子涉案，3月18日赴高雄市旗津區葉的住處查緝，發現他根本沒票，卻涉嫌持有些許安非他命、K他命等毒品。警方自他的電腦及手機資料，查出他涉嫌騙了至少25人，獲利約25萬元，但早已花光，身上只剩幾百元，依詐欺及違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

最強韓流拚盤Golden Wave掀購票熱潮，有人在臉書問葉姓男子買票。記者林保光／翻攝
最強韓流拚盤Golden Wave掀購票熱潮，有人在臉書問葉姓男子買票。記者林保光／翻攝
最強韓流拚盤Golden Wave掀購票熱潮，葉姓男子趁機虛賣門票被捕。記者林保光／翻攝
最強韓流拚盤Golden Wave掀購票熱潮，葉姓男子趁機虛賣門票被捕。記者林保光／翻攝

毒品 演唱會 高雄市

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