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貴婦奈奈逃亡生活哭窮 呂秋遠怒：到底哪裡很委屈？

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

網紅貴婦奈奈與丈夫黃博健、公公黃立雄涉詐欺吸金10億元，跑路遭通緝至今。《鏡週刊》昨天獨家專訪到貴婦奈奈，透露逃亡生活拮据。對此，律師呂秋遠在臉書表示，週刊能夠訪問到貴婦奈奈，當然是花了很多時間與精力。才能完成任務。「但是，她接受訪問的目的是什麼？難道只是為了哭窮嗎？」

呂秋遠表示，基本上，台灣的監獄環境，肯定比貴婦奈奈自述的生活環境好，除了不能逛超市、買特價品之外，還可以躲避黑道追殺，不用一家五口擠在20坪的地下室居住。「說實在話，她到底哪裡很委屈？」

根據媒體報導，據說貴婦奈奈與丈夫涉嫌捲款10億元潛逃。呂秋遠表示，或許實際金額沒這麼高，畢竟還包括跟地下錢莊或黑道借款的高利貸，但是確實有為數不少的、深信不疑的一般人借錢或投資他們。

他表示，既然被告，真覺得自己是冤枉的，坦然面對也就好，詐欺判刑，也不是重罪，何必要逃避面對司法，寧願在環境「這麼差」的加拿大逃亡到2043年？更別說，公公目前是欠稅大戶，行政執行署甚至懸賞希望可以知道行蹤。

呂秋遠表示，如果，整篇報導的重點就是擺在貴婦奈奈剛來加拿大的那些年過得有多苦？那麼被騙的這些人，在這幾年過得好不好？

「據說，他們現在已經『苦盡甘來』，也取得了加拿大居留權，並且成立了新的公司，準備發展新的方向」。呂秋遠表示，貴婦奈奈究竟為什麼會甘冒曝光風險，願意接受媒體訪問，是不是有新機會，我們不得而知。但是，與其喊冤，說自己有多苦，回來面對司法，並且努力還掉稅款，才是應該做的事，不是嗎？

他問，怎麼慘，有在牢裡慘嗎？貴婦奈奈既然選擇了逃亡國外，還願意接受訪問，顯然已經不擔心黑道，而且如果真牢裡更慘，「她現在說的這一切好慘，豈不是笑話？」特別是，媒體找得到，台灣司法找不到，就算找到，也無法引渡，這是令人訝異的笑話。

呂秋遠表示，如果貴婦奈奈逃亡的原因，真的是因為擔心黑道追殺，「說真的，回來土城，其實最安全」。如果不是，那麼，別說自己過得有多慘，「因為，投資被騙、借錢被騙的人，他們可能過的更慘」。

網友表示，「得了便宜還賣乖」、「囂張，當初是怎麼離開台灣的？到底是有多委屈」、「也之所以為什麼詐騙成為台灣當前最夯的職業！因為短短時間之內賺大錢，還可以逍遙法外」、「可能是新的事業需要曝光機會」、「詐欺捲款還可以這麼委屈？」、「為什麼通緝犯可以這麼高調卻不會被抓走？」

法務部長蔡清祥昨天表示，通緝犯在外國被發現，法務部會透過司法互助管道請外國司法單位協助緝拿到案，遣送回國接受法律制裁。

貴婦奈奈。本報資料照片
貴婦奈奈。本報資料照片

司法 呂秋遠 網紅 詐欺 詐騙 貴婦奈奈 通緝

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