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車手拒捕撞7車… 卡在路緣束手就擒

聯合報／ 記者曾伯愷／新北報導

詐團陳姓車子昨天遇警圍捕，被開七槍仍衝撞路口車輛逃逸，最後自撞受困落網。記者曾伯愷／翻攝
詐團陳姓車子昨天遇警圍捕，被開七槍仍衝撞路口車輛逃逸，最後自撞受困落網。記者曾伯愷／翻攝

新北市警新莊分局昨天下午在街頭攔捕詐團成員陳姓男子，陳拒捕，開車硬撞開前方等紅燈的六輛民眾汽車，警方朝車輪連開七槍仍被兔脫；陳闖紅燈迴轉逃離約六百公尺，失控迎面撞上大貨車再撞上水泥路緣才停下，臉部受傷、束手就擒，車上搜出四十三張提款卡，依詐欺等罪嫌移送法辦。

警方調查，卅九歲陳姓男子目前無業，被詐騙集團吸收為車手，今年三月初接受詐團指令，從台中北上新北新莊，在多處ＡＴＭ提領超過四十萬元贓款，並借住友人新莊住處，持續等待詐團指令。

警方鎖定陳男涉案，經派員監控，昨天下午二時卅分左右到新北市新莊區中正路與明志路口埋伏，當時陳男要開車外出，員警一路尾隨，直到陳男開車到在中華路與新北大道口等紅燈時，三名員警立即衝下車抓人。

不料陳男看見警察，不管前方有多輛汽車，猛踩油門往前衝，連續衝撞六輛民車，警方見狀朝陳男車輪連開七槍，陳男仍撞開民車，隨後硬闖紅燈直接在路口迴轉，逆向中港南路往泰山方向逃逸。

警方通報攔截圍捕，一路追了六百公尺，陳跑到中港南路一三五號前逆向撞上一輛大貨車，當場失控往左衝撞一旁水泥路緣。陳男左臉頰大面積擦挫傷流血，下車欲逃，被警方壓制逮捕。

警方在車內搜扣四十三張提款卡、贓款二萬一三○○元、海洛因毒品等贓證物。陳男坦承犯行，供稱已上繳提領四十萬元贓款，警詢後依詐欺、毒品、公共危險等罪嫌移送法辦，並依交通違規開單告發。

毒品 贓款

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