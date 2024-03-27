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調查局統計大麻成長量驚人 已躍升國內第二大毒品

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

近年國內走私與施用二級毒品大麻迅速成長，根據調查局統計，大麻成長量相當驚人，目前數量已超越安非他命，成為國內第二大類毒品，吸食人口以年輕族群居多，而第一名毒品仍是K他命，第三為安毒，調查局將持續掃蕩大麻菸與大麻菸油，遏止國內大麻持續氾濫的趨勢。

調查局毒品專庫統計數據，國內查獲大麻案件數從201年的403案一路成長至2023年的1477案，緝獲保管量更是從2014年的59.80公斤，大幅成長至2023年的1117.73公斤。

國內大麻除境外走私管道之外，亦發現多起在國內非法栽種製造大麻之案件，僅調查局最近3年就已破獲大麻工廠12座，其中包括在偏遠山區大量種植大麻之案件，顯見國內大麻氾濫情形之嚴重。

近年來，放寬大麻管制與否的議題引發諸多討論，然而大眾對大麻普遍缺乏深入的認識，網路上亦充斥不實訊息誤導民眾。調查局今在法務部召開記者會，以「從國內大麻氾濫趨勢談認識大麻」為題，詳細介紹國內大麻氾濫趨勢、大麻的危害、各國對大麻之管制情形，以及我國為何不開放大麻合法化之原因。

調查局指出，大麻是一種植物，內含65種以上特有生物鹼成分，最主要兩個成分為四氫大麻酚及大麻二酚。四氫大麻酚因會影響人體中樞神經，可能產生生理成癮及相關精神疾病，毒品危害防制條例將大麻及四氫大麻酚同時列為第二級毒品管制。大麻二酚則因影響人體中樞神經有限，並未列為毒品管制，國內可以專案方式做為藥品使用。

目前有少部分國家全面開放人民使用大麻，國內有些民眾及團體也因此提案建議政府能放寬對大麻的管制，例如有民間團體主張大麻合法化，曾提案建議上修四氫大麻酚之容許值至3000ppm、比照國際公約管制大麻及將大麻從反毒宣導中移除等三個訴求。

經法務部召集成立之毒品審議委員會討論，最後決議維持現行規定對大麻之零容忍政策，理由如下：

一、 四氫大麻酚現行管制標準為10ppm，如將容許值提高至 3,,000ppm，等於提高300倍濃度，對人體健康會產生很大影響。

二、 大麻二酚為醫師處方用藥，如經醫師診斷有醫療需求，仍可依衛生福利部相關管理辦法以專案方式進口。

三、 許多研究均證實經常性吸食大麻者有 3 倍機率高於常人發生思覺失調等精神疾病，對人體健康確有危害，故開放使用大麻可能衍生相關社會問題，對於國家長遠發展顯有不利影響。

四、 聯合國「麻醉品單一公約」僅承認大麻具醫療用途，而非指大麻為無成癮性或無危害性物質。該公約目前仍將大麻列管為Schedulle II麻醉品

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

調查局統計，大麻成長量相當驚人，目前數量已超越安非他命，成為國內第二大類毒品。圖／調查局提供
調查局統計，大麻成長量相當驚人，目前數量已超越安非他命，成為國內第二大類毒品。圖／調查局提供

大麻 毒品

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