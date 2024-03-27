泰國蒙族頭目率團「假觀光真運毒」 台北關、航警破獲上億海洛英

4名泰國籍旅客假借來台旅遊，以假觀光真運毒方式，攜帶市值高達新台幣上億元，重量36.644公斤的海洛英企圖闖關入境，遭到關務署台北關及航警局識破，其中2名犯嫌提領行李入境後就遭航警局及海關人員當場攔查。航警也循線將相關嫌疑人及本國籍黃姓主嫌逮捕移送桃檢偵辦，近日依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴。

4名泰國籍旅客假借來台旅遊，以假觀光真運毒方式攜帶市值高達新台幣上億元、36.644公斤海洛英企圖闖關入境。記者黃仲明／攝影

航空警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊長陳綿宗表示，由4名泰國籍人士組成的販毒集團，覬覦走私毒品的高獲利報酬，企圖以「假觀光真運毒」方式躲避查緝，先在泰國報名參加旅行社行程，計畫闖關入境後再行脫團與台灣買家接洽，但其中2名犯嫌之不法行徑在入境時就被識破。

陳綿宗指出，2名犯嫌落網後供稱此行共有4人參與，都是來自泰國與緬甸邊界的蒙族，經頭目SAE以每人80萬元泰銖代價利誘3名族人加入，每人攜帶夾有約9公斤毒品的民族風布藝品，沒想到一進入台灣就遭逮捕。SAE與另1名族人入境後就從旅行團脫隊，儘管同行的另外兩人不見蹤影，SAE仍大膽地聯繫在台接應之黃姓買家試圖進行交易。

但航警早已根據落網族人供出細節，全程掌控SAE及共犯在台北、桃園行蹤，除在桃園某飯店逮捕2人，並利用SAE聯繫泰國上游與台灣買家相約取貨，沒想到SAE假意配合聯絡卻以蒙族母語向對方示警，但機警的員警仍順利逮捕自高雄駕車北上接貨的黃姓主嫌，桃園地方檢察署近期依違反毒品危害防制條例罪嫌將5人提起公訴。 警方查扣的犯罪所得。記者黃仲明／攝影 犯嫌於民族風布藝品內夾藏第一級毒品海洛英。記者黃仲明／攝影

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