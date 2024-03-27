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泰國販毒集團假觀光夾毒來台 航警逮5人送辦起訴

中央社／ 桃園機場27日電

航警局今天宣布破獲4名泰國蒙族人，以假觀光真運毒方式攜帶36.644公斤海洛因闖關，警方陸續在桃機等地將4人及台灣黃姓主嫌逮捕，近日依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴。

航空警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊長陳綿宗接受媒體聯訪表示，航空警察局、法務部調查局與關務署台北關去年12月，查獲有泰國籍入境旅客，以託運行李夾藏第一級毒品海洛因闖關，立即成立專案小組報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦。

陳綿宗指出，航警調查發現，由4名泰國籍人士組成販毒集團，因覬覦走私毒品高獲利報酬，以旅遊名義參加旅行團來台，計畫入境後脫團與台灣買家接洽，沒想到入境後其中2人就遭航警局及海關人員當場攔查。

陳綿宗說，2名犯嫌供稱此行共有4人參與，都是來自泰國與緬甸邊界的蒙族，經蒙族頭目以每人80萬元泰銖（約新台幣72萬元）代價利誘3名族人加入，每人攜帶夾有約9公斤毒品的民族風布藝品，沒想到一進入台灣就遭逮捕。

陳綿宗表示，至於蒙族頭目與另1名族人入境後就與旅行團脫隊，但航警早根據族人供出細節，全程掌控共犯在台北、桃園行蹤，除在桃園某飯店逮捕2人，並利用雙方聯繫泰國上游與台灣買家相約取貨。

陳綿宗說，沒想到蒙族頭目假意配合聯絡卻以母語向對方示警，但機警員警仍順利逮捕自高雄駕車北上接貨的黃姓主嫌，桃園地方檢察署近期依違反毒品危害防制條例罪嫌將5人提起公訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園機場示意圖。圖／本報資料照片
桃園機場示意圖。圖／本報資料照片

毒品 泰國 販毒

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