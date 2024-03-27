影／通緝男遇警拔腿就跑 竄入死巷因「這些東西」認栽

高雄黃姓男子深夜違規停車，遇見巡邏員警盤查卻拔腿就跑，不料竄入死胡同，因涉嫌帶毒品認栽。警方查他身分，發現他另涉2案通緝，逮捕他移送法辦。

據了解，3月25日凌晨2時許，黃姓男子（33歲）在高雄市苓雅區自強三路違規停車，遇苓雅警分局成功路派出所員警，他佯裝進24小時營業的賣場購物，但員警上前要查他證件，他便拔腿逃竄。

黃男跑了百餘公尺，竄進附近死胡同，員警圍上壓制他，大呼「你跑什麼？你通（緝）嗎？」他承認遭通緝，警方在他身上又搜出安非他命、卡西酮錠和一粒眠等3小包毒品，立即逮捕他。

警方查出，黃姓男子另涉毒品、詐欺案，分別由高雄、橋頭2地檢署通緝，警訊後，再依違反毒品危害防制條例罪嫌，將他移送法辦。

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