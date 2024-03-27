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影／高雄女子指揮販毒 汽車音箱藏價值200萬毒品

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄警方掃毒，發現曾涉販毒案的呂姓女子在網路通訊軟體，利用連鎖藥局名稱，涉嫌指揮顧姓、許姓2男子運送毒品。警方見時機成熟，趁他們交車換班，自轎車音箱內搜出價值200萬元毒品咖啡包等毒品，逮捕他們移送法辦。

據了解，22歲的呂姓女子去年也曾涉及販毒案，在高雄市小港區被捕，正由高雄地方法院審理中。

高雄市刑警大隊偵二隊3月初接獲密報，指有販毒集團利用某連鎖藥局名稱，在微信發送訊息，販賣「哈密瓜錠、進口小仙女、暖心熱飲」，其實所載的物品分別是卡西酮錠、K他命和毒品咖啡包。

警方跟監涉嫌運毒的許姓（32歲）、顧姓（20歲）2男子，發覺他們都在高雄市小港區某停車場交車換班，而且都有1名打扮中性的女子與他們接頭，3月11日，趁顧姓男子去接班開車，女子交車鑰匙，馬上一擁而上制伏他們，並在轎車後車廂的音箱裡搜出毒品，並到呂女住處再搜出K他命、毒品咖啡包和卡西酮錠，共重8公斤多。警方估計這批毒品價值達200多萬元。

據了解，呂女幕後疑有金主支援，買權利車供她指揮運毒「小蜜蜂」交毒品給買家。但是呂女閉口不透漏金主身分及毒品來源。警方將全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

呂姓女子涉嫌販毒被捕。記者林保光／翻攝
呂姓女子涉嫌販毒被捕。記者林保光／翻攝
呂姓女子和顧姓、許姓2男子涉嫌販毒被捕。記者林保光／攝影
呂姓女子和顧姓、許姓2男子涉嫌販毒被捕。記者林保光／攝影
顧姓男子涉嫌販毒被捕。記者林保光／翻攝
顧姓男子涉嫌販毒被捕。記者林保光／翻攝
呂姓女子和顧姓、許姓2男子涉嫌販毒，警方在販毒轎車的音箱中搜出毒品。記者林保光／翻攝
呂姓女子和顧姓、許姓2男子涉嫌販毒，警方在販毒轎車的音箱中搜出毒品。記者林保光／翻攝
呂姓女子和顧姓、許姓2男子涉嫌販毒，警方搜出大批毒品咖啡包。記者林保光／攝影
呂姓女子和顧姓、許姓2男子涉嫌販毒，警方搜出大批毒品咖啡包。記者林保光／攝影

毒品 販毒 高雄市

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