6噸戴奧辛廢棄物 埋龍井租賃農地

台中市連姓兄弟等人涉在去年底租賃龍井農地，非法回填掩埋事業廢棄物，檢警分三波行動抓人，掩埋現場查獲超過廿七公噸的廢棄物，其中部分含戴奧辛。記者陳宏睿／翻攝 德隆環保公司負責人連姓男子與胞兄、廖姓女友合謀，在全台各地收集事業廢棄物後，在台中龍井租賃農地，以回填掩埋方式非法處理事業廢棄物，規避合法處理費用三九○萬元，台中地檢署三波帶回連等涉案五人，開挖現場清出超過廿七公噸廢棄物，其中六公噸含「世紀之毒」戴奧辛，昨依違反廢清法等罪起訴五人，法院裁定連等三人繼續羈押。

台中地檢署去年十一月間接獲市府環保局「聯合查緝環保犯罪聯繫平台」通報，龍井區一處大面積農地疑有不肖業者非法傾倒、掩埋廢棄物，檢察官指揮保七總隊、調查局中機站和台中市刑大共同偵辦。

檢警在去年十一月和今年一月，分別帶回涉案德隆公司卅三歲連姓負責人、廿七歲廖姓女友和卅四歲連男胞兄，查扣監視器主機、手機等證據，同步查扣八輛大型車輛、兩輛挖土機、兩輛轎車。三人訊後聲押獲准。

另五十歲陳姓男子在去年十一月檢警搜索當天深夜，找五十一歲鄭姓男子前往現場，試圖開走挖土機，被警方逮個正著；陳辯稱挖土機是其所有，租賃給連，擔心損失才找鄭移置，被依共犯送辦。

檢警調查，連男等人去年十月間承租龍井區農地，從台北、桃園、台中、彰化、雲林等地多家業者收取百萬元酬勞，協助傾倒廢棄物，包括有毒事業廢棄物戴奧辛，規避合法處理費用達三九○萬元。

檢警開挖掩埋現場，發現掩埋廢棄物面積六八○坪、深達六公尺，廢塑膠混合物、營建混合廢棄物、生活垃圾等事業廢棄物超過廿七公噸，送環保局檢測，其中含戴奧辛、重金屬粉末有害事業廢棄物超過六公噸。

台中地檢署昨依違反廢棄物清理法起訴連姓兄弟與廖女，移審台中地院，法院裁定繼續羈押；陳男、鄭男二人涉犯隱匿證據罪起訴。