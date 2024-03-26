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Lin bay好油案 藍前黨工否認恐嚇

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

「Lin bay好油」恐嚇案開庭，前國民黨工許哲賓（左二）否認犯罪。記者周嘉茹／攝影
「Lin bay好油」恐嚇案開庭，前國民黨工許哲賓（左二）否認犯罪。記者周嘉茹／攝影
臉書農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘涉嫌與國民黨前黨工許哲賓自導自演恐嚇案遭起訴，桃園地方法院昨開庭，許否認犯罪，稱當時是為了給林台階下才答應私訊恐嚇內容，未料林上節目公開並提告。

林裕紘去年透過「Lin bay好油」粉專討論進口蛋問題，因引發爭議和討論，涉與許哲賓謀議，由許到咖啡廳使用店內ＷＩＦＩ登入臉書帳號「何可恩」，再將ＩＰ移至境外，向粉專發送恐嚇訊息。林上節目時公開遭恐嚇並提告，引軒然大波。檢警查出二人自導自演，依偽造文書、恐嚇及誣告等罪嫌起訴。

桃園地院昨開準備程序庭，許哲賓否認恐嚇，稱當時是為了給林裕紘台階下，且以為林有先和妻子解釋，才答應私訊恐嚇內容。若不公布私訊內容根本無人會知，也不知林會在節目上公開鬧大事情，他看見新聞後打電話給林，林原本答應不告卻食言，因此誣告與他無關。

至於以「何可恩」傳送私訊給好油粉專，許說，偵訊時才知有二名女童叫何可恩，他使用男性大頭貼，並不是知道二人身分才冒用，也否認偽造文書。

律師指出，網路許多人會另創小帳、副帳發言，保護身分隱私或政治立場等，申辦臉書帳號只需電子郵件、姓名，事後也可自行更改名稱，檢方以非自身姓名傳送私人訊息當作偽造文書，有侵害言論自由及資訊民主疑慮。

律師以剪報指出，林妻曾向警方表示沒有人身安全疑慮，無須提告，當庭聲請調查林妻警偵光碟，並調閱桃園市警局公務電話紀錄，證明林妻未心生恐懼，檢方則聲請傳喚當事人林裕紘作證。

好油 恐嚇 林裕紘

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