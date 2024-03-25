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士官疑涉高利貸 澎防部：移送司法偵辦釐清案情

中央社／ 澎湖縣25日電

媒體報導「士官酒後失序且疑放高利貸」一事，澎湖防衛指揮部表示，轄屬莊姓士官去年10月間前往馬公某卡拉OK店消費，遭披露酒後失態，經調查屬實，已依規定核予懲處；至於疑涉高利貸部分，將移送司法機關偵辦以釐清案情。

澎湖防衛指揮部本月中甫爆離島駐軍將過期軍用口糧，疑併垃圾棄置，遭民眾舉發，除派員將口糧取回與檢討管理疏失責任，要求所屬確依「國軍糧秣補給作業規定」執行，以嚴肅後勤補給紀律。

媒體今天報導，防區所屬莊姓士官，去年10月間前往卡拉OK消費，遭披露酒後失態行為，經調查屬實，已依規定核予記過處分；至於疑涉高利貸部分，將移送司法機關調查，以釐清案情。

澎防部強調，莊姓士官疑涉高利貸一事，後續將秉「毋枉毋縱」原則，全力配合司法偵辦，倘確涉違法，定嚴懲不貸，並強化官兵查考及軍法紀教育，確實維護軍譽。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

莊姓士官去年10月間前往馬公某卡拉OK店消費，遭披露酒後失態，經調查屬實，已依規定核予懲處；至於疑涉高利貸部分，將移送司法機關偵辦以釐清案情。示意圖／聯合報系資料照
莊姓士官去年10月間前往馬公某卡拉OK店消費，遭披露酒後失態，經調查屬實，已依規定核予懲處；至於疑涉高利貸部分，將移送司法機關偵辦以釐清案情。示意圖／聯合報系資料照

司法 澎湖 馬公

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