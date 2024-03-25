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男子租車不還 警查獲搜出毒品送辦

中央社／ 台北25日電

北市警方日前獲報有輛租賃車逾期未歸，經透過定位確認位置到場查察，竟在車上發現針筒和分裝器具，經追查又在駕駛22歲陳姓男子後背包查獲84包毒咖啡包，全案詢後依法送辦。

台北市警察局南港分局今天發布新聞稿表示，轄下南港派出所19日晚間獲報，有租賃車輛已到歸還時間卻仍遲遲未回，透過定位確認車輛位置疑在市民大道八段一帶，請求警方協助處理。

線上警力隨即前往查處，到場發現租車駕駛陳男和乘客21歲陳姓女子都在車上，由於該車為租客侵占租賃公司車輛，警方隨即通知業者到場發還，現場檢查車況時竟赫見車內疑有施用過針筒和毒品分裝器具。

警方取得業者同意後搜索車內，隨即在車內副駕駛座上發現1包疑似毒品咖啡包，後車箱也查扣到未開封水蜜桃果汁粉1包、咖啡包空裝袋1袋及分裝勺1支。

經檢驗上述咖啡包後呈第三級毒品卡西酮陽性反應，警方再搜索陳男後背包，現場發現84包毒品咖啡包，初驗分別呈第三級毒品愷他命、卡西酮陽反應，以及毒品分裝容器1罐等違禁物。

有毒品前科的陳男坦承不諱，警方詢後將他依涉毒品危害防制條例和侵占罪移送士林地檢署偵辦；另陳女則採集尿液送驗。

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北市警方日前獲報有輛租賃車逾期未歸，經透過定位確認位置到場查察，竟在車上發現針筒和分裝器具，經追查又在駕駛22歲陳姓男子後背包查獲84包毒咖啡包，全案詢後依法送辦。示意圖／聯合報系資料照
北市警方日前獲報有輛租賃車逾期未歸，經透過定位確認位置到場查察，竟在車上發現針筒和分裝器具，經追查又在駕駛22歲陳姓男子後背包查獲84包毒咖啡包，全案詢後依法送辦。示意圖／聯合報系資料照

侵占 咖啡 毒品

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