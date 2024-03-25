影／新北「賓士哥」擁1槍14彈 前後門放車鋪路仍落網

新北市吳姓男子涉擁槍自重，刑事局懷疑吳經營改槍工廠，經2個月偵辦後，上月底收網抓人，在新北市鶯歌區查獲剛駕駛賓士返家的吳男，吳男因擔心檢警查緝，住家前後門都有擺放賓士車，但仍被警方圍捕查獲，現場查扣一把改造槍彈、電動鑽床、海洛因等贓證物，吳辯稱，槍彈是買來的，否認改造槍支，全檢方訊問後命以8萬元交保。

刑事局中打五隊在今年初獲報，有毒品等前科的吳姓男子（49歲）涉嫌擁槍自重，疑經營改槍工廠，流通槍支，中打五隊與新北市林口警分局合組專案小組後偵辦，經2個月的跟監蒐證後發現，吳喜歡以賓士車代步，還在前後門都擺放賓士車，疑為替檢警上門查緝時，安排後路。

專案小組在今年2月底，出動特警，持搜索票前往新北市鶯歌區收網，趁吳男與友人外出時，在吳的住處前後門埋伏，待吳開車返家時，幹員持槍喝令吳及其友人下車，順利將吳查緝到案，先在車內查獲一把改造手槍、子彈6發，後續在吳住處扣得子彈8發、槍彈零件1批、電動鑽床1台、改造工具1批、海洛因、安非他命等證物。

另外吳的潘姓友人是竊盜通緝犯，已被桃園地檢署發布通緝，也在此次行動落網，依法解送桃園地檢署歸案。

吳男在警詢時，否認有改造槍支獲取不法利益，辯稱槍支來源是向一名槍販購買，全案依槍砲、毒品等罪，移送新北地檢署後，檢方訊畢命吳以8萬元交保，另外追查槍支來源。

刑事局中打表示，貫徹警政署全面淨化社會治安的決心，全面查緝國內黑槍製改造源頭，以有效遏止不法槍彈流通市面，確保民眾生命財產安全，秉持「阻絕黑槍絕不手軟」、「全面清查、澈底掃蕩」原則，持續追溯槍支來源。