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警匪駁火99槍！派出所遭掃射1勇警中彈 警政署長：有關歹徒一個都不放過
桃園市桃園警分局景福派出所昨晚遭男子楊景隆開槍掃射，楊開車逃逸與警方駁火被捕，警員蔡淳宇圍捕時左肩中彈倒地開槍還擊。警政署長黃明昭今在臉書說，力挺同仁勇於執法，強力壓制膽敢挑戰公權力的狂妄行為，「與此案有關的任何一個歹徒都不能放過」。
臉書「NPA署長室」貼文表示，昨深夜景福派出所遭歹徒槍擊尋釁，同仁群力合作，第一時間追查犯案車輛攔截圍捕，避免囂張匪徒傷害民眾，感謝同仁奮勇捍衛治安。
貼文表示，圍捕過程，歹徒開槍致同仁受傷，他立即至醫院關心探視，前往桃園分局感謝辛苦的同仁，要求分局長釐清犯案動機，追查槍枝來源，與此案有關的任何一個歹徒都不能放過，強力壓制惡匪膽敢挑戰公權力的狂妄行為，且一定要力挺同仁勇於執法，好好照護同仁。
貼文指出，特別表揚蔡淳宇在中彈負傷之際，仍奮勇連開12槍強勢還擊，非常勇敢，直至凌晨3點多知道蔡手術成功取出彈頭後方稍寬慰，請蔡好好休養，讓身體儘速康復。
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