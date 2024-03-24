警中彈奮力開槍畫面曝 不到1個月2起歹徒攻擊派出所 網轟垃圾司法

桃園市昨天深夜發生警匪槍戰，22歲蔡姓警員遭楊姓男子開槍擊中左肩，倒地時仍奮力開槍回擊，送醫後幸無生命危險。槍戰發生的路口有多名駕駛人停等紅燈目擊經過，行車紀錄器畫面在臉書社團曝光，網友說，「員警躺下還奮力還擊，英勇」、「基層真辛苦」。

這也是近期第二起警察派出所遭歹徒攻擊。2月29日才發生基隆市第三警分局八堵分駐所遭簡姓男子駕駛贓車衝撞，造成員警1死1傷，殉職警員蘇昱鴻3月12日公祭，警政署長黃明昭當時說，要求各地警察局檢視駐地，因地制宜採取防護措施。

事發不到1個月時間，昨天深夜43歲楊姓男子涉嫌對桃園警分局景福派出所連開多槍，隨即駕車逃逸。警方追到桃園區力行路、永安路口時，22歲蔡姓警員喝令楊嫌下車時，遭楊嫌開槍擊中左肩，倒地仍奮力朝楊嫌所駕車輛連開12槍試圖阻止。警方持續圍捕發生多次衝撞，楊嫌旋即落網並起出2把手槍、1把衝鋒槍。

「爆廢公社」臉書社團有網友PO出多支行車紀錄器影片，場面相當驚險。網友表示，「這警察真的是很盡責欸，中槍了還躺在地上反擊」、「希望警察們平安」、「好猛，被射到左肩了，還對車開12槍」、「警察勇猛」、「基層員警用命在抓嫌犯，最後被那些恐龍法官輕判說可教化」。

其他網友表示，「台灣犯罪天堂不是叫假的」、「有台灣垃圾司法及法官的加持下，果然社會只會不斷上演更嚴重的治安問題」、「關沒幾年又放出來了，到時候更大尾」、「根源的問題是常常抓了又被放走，不然就是輕判，反正又不會被判死刑，當然愈來愈囂張」、「幸好沒打死嫌犯，否則法官又會說嫌犯已經要逃跑而且沒持續攻擊，警察這時開槍有過失，該判刑及賠錢」、「所謂大膽用槍是講給犯罪者們聽的，而不是員警」、「抓了又放的下場，無能的司法，倒楣的警察」。