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桃園警分局前警匪爆槍戰 1員警左肩中彈送醫 嫌犯落網

中彈畫面曝！桃園歹徒深夜狂轟警局 疑被查槍砲不滿

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名43歲楊姓男子昨深夜突持槍至桃園警分局景福派出所前，連開多槍後開車逃逸，警方立刻攔截圍捕，追逐過程中雙方爆發槍戰，其中一名22歲蔡姓員警遭開槍擊中左肩，嫌犯隨即被逮捕，警方初步清查，楊嫌十多年前遭警抓捕，近期又被警方查緝槍砲案件，疑似心有不滿而犯案，詳細犯案動機及詳情正釐清中。

據了解，開槍的43歲楊嫌昨深夜近10點開車到景福派出所門口，不明原因突然持疑似改造槍，朝派出所射擊8槍，警方立即展開追捕，一路追到力行路及永安路口，過程中22歲蔡姓員警下車跑到楊嫌車窗旁喝令下車，楊嫌卻直接從車內朝蔡警開槍，蔡警當場左肩遭擊中倒地，但他倒地後仍奮力朝楊男車輛連開12槍試圖阻止。

隨即楊嫌逃往永安路及富國路口，警匪發生多次衝撞，眾多員警上前將歹徒攔截壓制；警方自景福派出所追人到壓制逮捕，近2公里路程共開了50多槍，警方逮捕楊嫌時在他身上搜出多發子彈及衝鋒槍、手槍等，人已被逮捕正帶回警所調查中，詳細原因仍待釐清。

事發後警政署長黃明昭凌晨先赴長庚醫院探望受傷的蔡姓警員，所幸傷勢沒有大礙，隨後在凌晨1點多抵達桃園警分局，關心其他辦案員警，讚賞同仁無畏歹徒火力奮勇緝捕犯嫌歸案，並一一頒發慰問金。

桃園警分局分局長吳明彥說明，景福派出所昨晚10點50分許遭不明人士開槍襲擊，但無人員受傷，經勤指中心通報攔截圍捕，在永安路攔查時，埔子所蔡姓員警遭歹徒槍擊肩部受傷，但無生命危險，蔡員負傷開12槍還擊，歹徒持續竄逃至永安、富國路，2輛警車夾擊攔阻，將楊姓犯嫌緝捕歸案並起出2把手槍、1把衝鋒槍，初步清查該嫌十多年前遭警抓捕，近期又被警方查緝槍砲案件，心有不滿而犯案，詳細犯案動機及詳情正釐清中。

桃園警分局分局長吳明彥說明，初步清查犯案的楊嫌十多年前遭警抓捕，近期又被警方查緝槍砲案件，心有不滿而犯案，詳細犯案動機及詳情正釐清中。記者周嘉茹／攝影
桃園警分局分局長吳明彥說明，初步清查犯案的楊嫌十多年前遭警抓捕，近期又被警方查緝槍砲案件，心有不滿而犯案，詳細犯案動機及詳情正釐清中。記者周嘉茹／攝影
警政署長黃明昭凌晨赴桃園警分局，讚賞同仁無畏歹徒火力奮勇緝捕犯嫌歸案，並一一頒發慰問金。記者周嘉茹／攝影
警政署長黃明昭凌晨赴桃園警分局，讚賞同仁無畏歹徒火力奮勇緝捕犯嫌歸案，並一一頒發慰問金。記者周嘉茹／攝影
桃園市一名43歲楊姓男子昨深夜突持槍至桃園警分局景福派出所前，連開多槍後開車逃逸，警方立刻攔截圍捕，追逐過程中雙方爆發槍戰，其中一名22歲蔡姓員警遭開槍擊中左肩。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名43歲楊姓男子昨深夜突持槍至桃園警分局景福派出所前，連開多槍後開車逃逸，警方立刻攔截圍捕，追逐過程中雙方爆發槍戰，其中一名22歲蔡姓員警遭開槍擊中左肩。記者周嘉茹／翻攝

桃園 槍擊

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