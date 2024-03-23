前合作夥伴踢爆游否希做籤手法！蹦闆開槓反骨孫生、酷炫回應了

文／姜雅馨

「游否希一番賞疑似做籤事件」持續延燒，YouTuber蹦闆眼見游否希神隱多日，昨（21）日在個人頻道公開游否希前合作夥伴出面證實一番賞造假影片，不僅還原做籤手法，也透露兩年多來因此獲利3百萬元，更直指受害人一開始先找團體YouTuber反骨男孩成員孫生幫忙踢爆，沒想到卻被要求出資拍攝，釣出孫生、酷炫正式回應了。

游否希前合作夥伴證實一番賞做籤！還原玩法道歉：良心不安

蹦闆昨（21）日邀請游否希前合作夥伴小宇上YouTube節目，小宇表示，當初兩人合開夾娃娃機店將近3年時間，直到規模擴大後，他於心不忍作弊、做牌行為才會選擇拆夥，「我是覺得不需要做，他覺得要賺更多，我們立場非常不一樣」。

小宇指出他與游否希合資桃園春日路夾娃娃機店，開幕時以「打3,000元送一抽」方式舉辦活動，獎項包含6個1萬元、6個500元、6個200元及加碼最後一抽5,000元，總計160抽，但實際上影片經過剪輯，一番賞籤特別訂製指定數字，當籤快要被抽完時，就會拜託小宇妻小及朋友幫忙抽出大獎，事後再給予車馬費，小宇也透過示範遊戲說明讓自己人能夠中獎玩法。

最後小宇表示，先前曾想爆料，卻被游否希找來社會人士「溝通」，考量家庭因素無法承受壓力作罷，直到這次看到這麼多受害者，讓他內心很糾結，直言自己真的做錯了、必須出來面對，「其實我良心一直真的很不安，我說真的，我真的要跟大家真的深深的說個對不起，真的對不起」，他也透露利潤幾乎都讓給游否希，同時曬出對話紀錄、錄音檔案，證實游否希「沒有想要為夾客著想」，能賺多少賺多少。

蹦闆結尾時透露，自己聯繫警察局發現警力資源不夠，因此委任2位律師寫訴訟狀紙按鈴申告，交由司法制裁，未來將不再拍片回應，也喊話游否希，「看到這支影片，希望你自己站出來面對」。

受害人曾找孫生拍片被要求出資？本人爆氣反擊了

另外，蹦闆在影片中指控YouTuber反骨男孩成員孫生翻拍蹭流量，直批受害人本來找孫生拍片卻反被要求出資，「你們要流量卻不去確保他的權益」。

孫生第一時間在IG限時動態曬出與蹦闆對話截圖，透露自己對內不對外，不知情窗口如何洽談也沒有看到蹦闆影片，反骨團隊一直以來也以現在紅什麼、二創為題材，但不會有攻擊角度，蹦闆則回應，自己沒有要交惡，「你可以覺得你沒有問題，但也不能覺得我的看法有問題對吧」。

最後孫生說明，「我從來只對劇本、表演、演員、道具，我從來不去談案，我為什麼不當老闆，因為我極度討厭一來一往的談案過程，我連股票都看不懂任何幣都看不懂，我X媽的可以說整個YT最不商業的人」，同時標記老闆酷炫及負責窗口IG帳號，要求兩人出面好好說明。

▲孫生昨（21）日在IG限時動態直球回擊要求受害人出資拍攝爭議。

image source:翻攝IG／soon6699

酷炫回應「沒收拍攝費用」！坦言拍二創是缺錢、缺流量

酷炫今（22）日凌晨在YouTube直播回應，除了先請孫生向蹦闆道歉，也還原受害者求助經過，他指出受害者當時也找烏鴉、bump及蹦闆幫忙並自行提供拍攝企劃，反骨企劃是向受害者表示，包套費用需要自行吸收，網紅是否能參與也要後續評估，強調沒有向受害者索取拍攝、業配費用，員工站在公司角度也是幫忙省錢。

反骨經紀人向受害者詢問後續遇到雙方賠償該如何處理，「如果抓到了大概率他們會想要用錢來解決，到時候就會遇到可能你們想要收下賠償金，但是我們想要上線影片的衝突」，受害者表示理解，但仍希望能拿到10萬元賠償，最後對話不了了之。

酷炫強調，他們是想踢爆社會不公不義，而非是黑道，「我們是出於好意想幫忙，結果他中間找了別人，然後我們現在被這樣誤會說好像來收錢的，有點可惜」。

最後酷炫也坦言，會二創影片是因為缺錢又缺流量，「事情也被爆出來了，我們拍也有流量啊，不是又有流量又不用花錢，當然是蹭啊！我們從以前到現在就是二創，這件事情我不否認嘛」，他指出，不僅受害人IG自介出現「92無籤」等自嘲標籤，自己也認為是在消費游否希，若是造成蹦闆、受害人感到不舒服也致上歉意，「因為我自己FB有發文，我看他（游否希）也很不爽，這件事情如果能被更多人知道，我也覺得很好呀」，希望外界把焦點放在社會上不要出現詐騙事件為主。

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://dvi.pse.is/57yrmg

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】

給你完整的房市知識：https://linktr.ee/housedailyview

加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！