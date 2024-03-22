男飛車拒檢3公里 芭比Q了！持毒被發現另得繳逾4萬紅單

高雄33歲朱姓男子日前騎車行經梓官路段，因違規右轉，遭巡警鳴笛示意盤查，但朱男飛車逃逸，過程中，還隨手丟一只信封袋，當緝捕到朱後，朱辯稱因無照駕駛心虛逃逸，但警持續追問信封袋下落，朱才坦承持毒，全案除依毒品罪送辦，因朱拒檢過程有10項交通違規，累計罰鍰可處4萬1200元。

岡山分局指出，朱男周二凌晨3時不睡覺，卻騎車在外還違規，明知警方示意攔停，卻拒絕稽查加速逃逸，當時員警尾隨伺機攔查，在追逐約3公里處，朱男自知難逃於是停車受檢。

據悉，朱男一度狡辯因無照駕駛心虛逃逸，但眼尖的員警早已發現，朱逃逸過程中，曾丟棄一包物品，返回朱男丟棄地點一找，果真發現被丟棄的是一只信封袋，其中裝有第三級毒品愷他命一包，以及外觀印有愛馬仕精品圖示，內容物為第二級毒品安非他命的毒品果汁包八包。

因朱男持毒物證明確，警表示，全案詢後依違反毒品危害防制條例，移請橋頭地檢署偵辦，但員警另外針對朱男拒檢逃逸過程，無照駕駛、闖紅燈、紅燈右轉、不依規定使用燈光及危險駕駛等，共10件交通違規，當場製單舉發，累計罰鍰可處4萬1200元。

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