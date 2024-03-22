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安平透天厝出入複雜飄異味 南警直搗毒趴現場逮5男1女
台南市警四分局育平派出所據報，安平區轄內一透天厝出入複雜，徹夜狂歡，影響周遭安寧，且不時飄散異味，經員警蒐證後，今凌晨1時許見時機成熟持搜索票入內，當場查扣K他命1包、含袋65.5公克及K盤等物，將在場年約20多歲5男1女共6人統統帶返派出所驗尿均呈陽性反應。
育平派出所所長吳尚謙率專案小組共18人進屋搜索，發現在場5男1女，分別為22歲楊姓、31歲李姓、26歲陳姓、25歲莊姓、22歲施姓男子及20歲蔡姓女子等6人，全數帶返派出所採驗尿液，結果均呈K他命陽性反應。
警方詢問後，楊男涉持有3級毒品逾5公克，隨案移送台南地檢署偵辦外，其餘5人均依違反毒品危害防制條例，陳報市警局裁罰。
依毒品危害防制條例，第11條規定，持有第3級毒品純質淨重5公克以上者，處2年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以下罰金。同條例第11-1條規定，無正當理由持有或施用第3級或第4級毒品者，處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並應限期令其接受4小時以上8小時以下毒品危害講習。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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