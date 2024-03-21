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陳重文涉貪交保再開羈押庭「捉放曹」 法官裁定羈押禁見

討3萬元債務宜蘭婦找人持武士刀斷侄手指 3人收押

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭71歲方姓婦人與45歲侄兒有債務糾紛，為了向侄子討回3萬元，邀請張姓男子等3名友人到侄子家理論，張男竟用武士刀砍斷方侄左手小指。礁溪警分局日前陸續逮到方婦、另外2名犯嫌與張男，檢方分別依殺人未遂、重傷害罪聲押4人，法院裁定方婦限制住居，其餘3人收押禁見。

據了解，方婦的侄子因故欠了姑姑3萬餘元，方婦3月16日找了49歲的張男到位於礁溪的侄子家理論，講到吵起來仍沒有共識；方婦再接再厲，當天下午又找了57歲游姓男子、42歲林姓男子，與張男一起殺回侄子家，約在倉庫討論，方侄的母親也在現場。

雙方由口角上升到肢體衝突，張男火氣上湧，拔出準備好的武士刀，方侄母親見狀擋在兒子身前；張男一刀劈去，將方母砍到頭部撕裂傷，隨後將刀鋒畫向正主，將方侄砍頭部也砍出撕裂傷，更斬斷左手的小指，一行人才驅車離開。

旁人聞聲發現，嚇得報警，方侄、方母被送往陽明交大附醫與礁溪杏和醫院，沒有生命危險。礁溪警分局循線追查，16日抓獲方婦、游男與林男，19日逮到在逃的張男，扣得作案的武士刀。方婦與張男等人並未否認犯行，警方移送宜檢偵辦。

檢方3月17日依重傷害罪聲押方婦3人，地院裁定方婦限制住居，游男、林男收押禁見；20日下午依殺人未遂罪聲押張男，地院裁定收押禁見。

張男作案的武士刀，該刀奪去了方姓被害者的左手小指，也砍傷他的母親。記者陳敬丰／翻攝
張男作案的武士刀，該刀奪去了方姓被害者的左手小指，也砍傷他的母親。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭礁溪方姓婦人為討3萬元債務，烙人用武士刀砍傷親侄，地院裁定砍人的張男、同夥的游男、林男收押禁見，方婦限制住居。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭礁溪方姓婦人為討3萬元債務，烙人用武士刀砍傷親侄，地院裁定砍人的張男、同夥的游男、林男收押禁見，方婦限制住居。記者陳敬丰／翻攝

傷害罪 殺人 陽明交大

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