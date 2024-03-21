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新北男台中摩鐵伏擊開槍 他腳卡2彈...忍痛開100公里逃命

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

新北何姓男子不滿胡姓友人揚言要殺他全家，因打算先下手為強，又發現胡及女友入住台中汽車旅館，他自新店租車連夜南下埋伏，在台中南屯近距離朝胡駕駛座連轟2槍，胡膝蓋、腳踝各卡1顆子彈還忍痛開了100多公里到新竹，檢方認為何顯有殺人犯意，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

檢警調查，何男（23歲）自稱2020年收受已故的高姓男子交付1把非制式手槍、13顆子彈，直到2023年8月在新莊區和胡姓男子因債務糾紛爆發衝突，何及其陳姓友人先是遭胡毆打，胡還恐嚇說要殺他全家。

何男為先下手為強，同年10月17日發現何男的游姓女友使用IG發限時動態在台中，何當晚11點多從新北市新店區承租1輛車並攜帶槍枝、子彈開車南下到胡男、游女入住的台中西屯區某汽車旅館外埋伏，直到18日下午2點多，何見胡開車現身就一路尾隨。

何跟車到南屯區黎明路、市政南一路口就製造假車禍從後追撞，並下車直接朝駕駛座連轟2槍，子彈貫穿車門鈑金擊中胡的左膝、右腳踝。

但胡男為了逃命不顧自己身中2槍，子彈還卡在自己膝蓋、腳踝，隨即加速踩油門上國道北上開了100多公里直到新竹關西才聯絡朋友載他到新北亞東醫院就診，並表示自己是在台中中槍，緊急手術後取出2顆子彈。

而何男作案後也跟著北上，當天下午4點就向新店分局投案自首，也在住處內被起獲1把改造手槍、剩餘的11顆子彈。

檢方訊時，何男辯稱自己是對門開槍，開槍是要警告胡，因胡曾揚言要殺他全家，自己才打算要先下手為強但僅承認犯傷害罪嫌。胡則證稱，何當時舉槍角度較高，是瞄準他身體部位，並非要朝腳部開槍，附近監視器也拍下作案畫面。

檢方認為，何對胡懷恨在心許久，有先發制人殺害胡的動機，且何從租車、IG追蹤動向跨越2日，又刻意持槍瞄準駕駛座開2槍，顯有殺人故意，不採信其辯詞。

檢方偵結依殺人未遂、槍砲等罪嫌起訴何，另何自首符合減刑要件，但檢察官也說，何白天在馬路上公然持槍朝人射殺，視法律如無物，影響社會情節重大，不宜免除其刑。

警方查扣何男使用的改造手槍、剩餘的11顆子彈。圖／報系資料照
警方查扣何男使用的改造手槍、剩餘的11顆子彈。圖／報系資料照
檢方依殺人未遂、槍砲等罪嫌起訴何男。圖／報系資料照
檢方依殺人未遂、槍砲等罪嫌起訴何男。圖／報系資料照

殺人

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