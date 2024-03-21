影／工人騎車下班遭警攔…辯稱內急 包包卻搜出毒品

工人潘姓男子前天騎車下班遭警方攔至路邊盤查，潘男辯稱內急要趕回家上廁所，希望警方動作快一點，結果隨身包包內卻搜出一包安非他命，遭直接帶返派出所，警詢後昨依毒品罪嫌移法新北地檢署偵辦，警方將溯源追緝上游毒品來源。

工人潘姓男子前天騎車下班為中和警方攔查，潘辯稱內急要趕回家上廁所，希望警方盤查動作快一點，結果隨身包包內卻搜出一包安非他命，遭直接帶返派出所依法送辦。記者王長鼎／攝影

中和警分局安平派出所長鍾明豐、員警蕭竣鴻二人前天下午4時許，巡邏行經中和區中和路與宜安路口，見機車騎士潘姓男子（41歲）不時轉頭朝他們看，認為形跡可疑，隨即上前將其攔下，要求停靠路邊接受盤查。

「我內急要趕回家上廁所，可以動作快一點嗎？」潘男十分配合立即停靠路邊，但一開口便說要上大號，急著趕回家上廁所，希望警方動作快一點，結果隨身包包內卻當場搜出一包安非他命，重約1公克，反遭警方直接帶返派出所。潘男坦承持有及吸食，警詢後昨依毒品罪嫌移法新北地檢署偵辦，警方並將溯源追緝上游毒品來源。 工人潘姓男子前天騎車下班為中和警方攔查，潘辯稱內急要趕回家上廁所，希望警方盤查動作快一點，結果隨身包包內卻搜出一包安非他命，遭直接帶返派出所依法送辦。記者王長鼎／攝影 工人潘姓男子前天騎車下班為中和警方攔查，潘辯稱內急要趕回家上廁所，希望警方盤查動作快一點，結果隨身包包內卻搜出一包安非他命，遭直接帶返派出所依法送辦。記者王長鼎／攝影

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