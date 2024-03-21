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雲林34歲男欠債遭打死氣絕摩鐵 2嫌自首羈押禁見

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣一名34歲徐姓男子遭毆打致死倒臥在斗南鎮一家汽車旅館內。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣一名34歲徐姓男子遭毆打致死倒臥在斗南鎮一家汽車旅館內。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣2名29歲男子日前向警方自首因債務糾紛毆打一名34歲徐姓男子，其疑因傷勢過重身亡倒臥在斗南鎮一家汽車旅館內，雲林地檢署檢察官彭彥儒獲報立即指揮專案小組偵辦，初步發現徐男身上有多處瘀傷，已死亡多時，正待釐清死因，另涉案的2人雖為自行到案，但仍涉殺人等重罪，訊後依法起訴並聲押禁見獲准。

據了解，本月12日凌晨，劉姓、黃姓2名男子因與徐姓男子有債務糾紛，將人擄獲至北港某處毆打後，再將徐推進汽車後車廂載至斗南一處汽車旅館投宿看管，徐身上有多處外傷，劉、黃2人隔天睡醒發現他一動也不動，驚慌失措下將人留在房內浴缸便逃離現場。

據悉，劉、黃當時投訴即向汽旅業者表示不需打掃房間及送早餐，一行人也幾乎足不出戶，直到2人在事發2天後抵不過內心譴責主動向警方投案，才揭露這起毆打致死命案，周圍的人聞訊後無不感到驚訝，直呼沒發現任何異樣。

檢方今指出，劉、黃雖是自行到案，但2人涉嫌殺人等重罪，本署彭彥儒檢察官於15日晚間開立拘票拘提2人，以利後續偵辦，並於16日進行相驗、18日完成解剖；初視，徐姓被害人身上有多處瘀傷，且死亡多時，詳細死亡原因仍在鑑定中。

劉男、黃男於16日經檢察官偵訊後，認為其2人涉嫌刑法第271條第1項殺人、第302條之1第2項、第1項第4款凌虐致人於死等罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯係5年以上重罪，且有勾串滅證之虞，檢方向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢察官 殺人 雲林

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